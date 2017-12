Kocaman'ın yeni prensi! 'Kral' geri döndü

Faslı futbolcu son haftalarda yakaladığı istikrar ve performansla sevinç yaşattı. Başta teknik direktör Aykut Kocaman'ın yakından destek olduğu tecrübeli yıldız, adeta Süper Lig gol kralı olduğu Sivasspor günlerini hatırlattı.

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maç üst üste kazanan Fenerbahçe'de takım halindeki yükseliş dikkat çekiyor. Milliyet'te yer alan haberde Özellikle kadroda yer alan bazı isimler de ciddi anlamda çıkış yakaladı. Son Adana Demirspor maçında çok şık bir gole imza atan Aatif Chahechouhe'nun yakaladığı grafik öne çıkıyor. Daha önce 2013-14 sezonunda Sivasspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Chahechouhe, adeta eski günlerinden kesitler sunuyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın takdirini kazanan Faslı yıldızın yükselişinde birçok faktör göze çarpıyor.



31 yaşındaki futbolcu, galibiyetle tamamlanan son 6 maçın tamamında forma giydi. 5 maça ilk 11'de başlayan Aatif, özellikle Aykut Kocaman tarafından tam not aldı.



Kocaman da oyuncusuyla sık sık konuşmalar yaparak hem moral açısından hem de taktik bakımdan olumlu etkiler bıraktı. Tecrübeli çalıştırıcının

öğrencisine her seferinde, "Ligi tanıyan bir oyuncusun. Mücadele gücün yüksek, çalışma azmin yüksek" sözleriyle motive ettiği ve bilhassa gol krallığı kazandığı sezondaki özgüveni aşılamaya çalıştığı vurgulandı.



Öte yandan Aatif'in Kocaman'ın kurduğu taktik dizilişe çok uygun olması da dikkat çekiyor. Kocaman ve teknik heyetin, her iki kanatlarda, hücumun merkezinde ve forvette yer alabilen Faslı yıldızı kullanmak istediği bildirildi. Bunun yanında, Aatif'in sezon başında takıma katılan vatandaşı Nabil Dirar ile yakaladığı uyum öne çıktı. Saha içi ve saha dışında Dirar ile iyi bir ikili olan tecrübeli oyuncu, bu durum sayesinde de motivasyonunu artırdı.



Ayrıca Fas'ın Dünya Kupası'na katılacak olması da Aatif Chahechouhe'nun heyecanını artıran bir diğer faktör oldu.



Herkes seviyor

Performansıyla yüzleri güldüren Aatif Chahechouhe, takım içerisinde de özel bir yere sahip. Faslı yıldız, arkadaşlarıyla da iyi bir iletişime sahip. Takım içerisinde sevilen ve saygı duyulan tecrübeli futbolcunun, profesyonelliği de takdir topluyor. Aykut Kocaman'ın da bu konuda takdir ettiği Aatif, Fenerbahçe'deki en başarılı günlerini yaşıyor.