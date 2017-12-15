 Kendi de bilmiyor – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Kendi de bilmiyor

    Kendi de bilmiyor

    , eldeki 5 forvete rağmen çaresiz... Janssen ve Soldado sakat, Van Persie’ye ‘adaletsizlik olur diyerek’ forma vermiyor, Fernandao kupada duble yapmasına rağmen lig seviyesini çıkartamaz diye düşünüyor, Ahmethan’a ise güvenemiyor

    Fenerbahçe 'de yine forvet sıkıntısı baş gösterdi. Pazartesi günkü Karabükspor maçında kimin oynayacağını Aykut Kocaman da dahil bilen yok. Janssen'in ayak baş parmağındaki sakatlık sürüyor ve forma giymesi neredeyse imkansız. Bursa maçına tam hazır olmadan çıkan Soldado'nun dizinin şiş olduğu, oynamasının risk içerdiği belirtildi. Antrenmanlara dahi çıkamayan İspanyol futbolcunun durumu maç gününe kadar gözlemlenecek. Aykut hoca, ruhen takımla irtibatını kesen Robin van Persie'ye kendi ifadesi ile "adaletsizlik olur" diye formaya vermeye yanaşmazken, kupada Adana Demir'e 2 gol atan Fernandao'nun ise bu seviyede bir maçı şimdilik çıkartamayacağını düşünüyor. Tecrübeli hoca, Ahmethan'a da güvenemiyor.

    VALBUENA'YA ŞANS VEREBİLİR
    Kocaman; Janssen ve Soldado yetişmezse, hücumda oyun kurgusunu değiştirecek ve tıpkı 4-2 kazanılan Kasımpaşa maçında olduğu gibi forvetsiz 4-6-0 dizilişi ile takımını sahaya sürecek. Kocaman, Kasımpaşa'ya karşı hücum hattını Alper-Aatıf-Giuliano'dan oluşturmuştu; ancak Alper de sakat. Bu durumda Valbuena'ya ilk 11 için yeniden şans doğabilir. Forvetlerden biri yetişirse, Valbuena maça yine yedek başlayacak. İsla ve Ozan da kulübede şans bekleyecek.

    Emre BOL
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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