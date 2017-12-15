Kendi de bilmiyor

Fenerbahçe 'de yine forvet sıkıntısı baş gösterdi. Pazartesi günkümaçında kimin oynayacağınıda dahil bilen yok.'in ayak baş parmağındaki sakatlık sürüyor ve forma giymesi neredeyse imkansız. Bursa maçına tam hazır olmadan çıkan'nun dizinin şiş olduğu, oynamasının risk içerdiği belirtildi. Antrenmanlara dahi çıkamayanfutbolcunun durumu maç gününe kadar gözlemlenecek.hoca, ruhen takımla irtibatını kesen'ye kendi ifadesi ilediye formaya vermeye yanaşmazken, kupada Adana Demir'e 2 gol atannun ise bu seviyede bir maçı şimdilik çıkartamayacağını düşünüyor. Tecrübeli hoca,'a da güvenemiyor.Kocamanveyetişmezse, hücumda oyun kurgusunudeğiştirecek ve tıpkı 4-2 kazanılanmaçında olduğu gibi forvetsizdizilişi ile takımını sahayasürecek. Kocaman, Kasımpaşa'yakarşı hücum hattını'danoluşturmuştu; ancakdesakat. Bu durumdaya ilk 11için yeniden şans doğabilir. Forvetlerdenbiri yetişirse, Valbuena maça yineyedek başlayacak.veda kulübedeşans bekleyecek.