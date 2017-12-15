Kendi de bilmiyor
Aykut Kocaman, eldeki 5 forvete rağmen çaresiz... Janssen ve Soldado sakat, Van Persie’ye ‘adaletsizlik olur diyerek’ forma vermiyor, Fernandao kupada duble yapmasına rağmen lig seviyesini çıkartamaz diye düşünüyor, Ahmethan’a ise güvenemiyor
VALBUENA'YA ŞANS VEREBİLİR
Kocaman; Janssen ve Soldado yetişmezse, hücumda oyun kurgusunu değiştirecek ve tıpkı 4-2 kazanılan Kasımpaşa maçında olduğu gibi forvetsiz 4-6-0 dizilişi ile takımını sahaya sürecek. Kocaman, Kasımpaşa'ya karşı hücum hattını Alper-Aatıf-Giuliano'dan oluşturmuştu; ancak Alper de sakat. Bu durumda Valbuena'ya ilk 11 için yeniden şans doğabilir. Forvetlerden biri yetişirse, Valbuena maça yine yedek başlayacak. İsla ve Ozan da kulübede şans bekleyecek.
Emre BOL
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
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