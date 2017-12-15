Fransız L’Equipe’den Saphir İddİası

F.Bahçe'ye bir isim de Fransızlar yazdı... Ünlü L'Equipe gazetesinin haberine göre sarı-lacivertli ekip, Bologna forması giyen Saphir Taider ile ilgileniyor. Sözleşmesi 2019'da bitecek olan 25 yaşındaki orta sahanın yeni kontrata yanaşmadığı ve ocak dönemi takımdan ayrılmayı planladığı kaydedildi.



BAŞAKŞEHİR DE PEŞİNDE

Medipol Başakşehir ile Bundesliga'nın köklü ekipleri Hamburg ve Frankfurt'un da bu transfer için devrede oldukları iddia ediliyor.



Bologna sattı, sonra geri aldı

Grenoble'den 2011'de Bologna'ya transfer olan, 2013'te ise 7.5 milyon euro bedelle Inter'in yolunu tutan Saphir, bu sezon başında ise 4 milyon euro karşılığında Bologna'ya geri dönmüştü. 42 milli maçta 5 gol atan Cezayirli yıldız, İnter'in oyuncusuyken Southampton, Sassuolo ve Bologna'da kiralık oynadı. Saphir, İnter'de sadece 26 maçta forma giydi. Bologna karnesi ise 114 maç-9 gol-3 asist.