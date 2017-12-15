Fransız L’Equipe’den Saphir İddİası
BAŞAKŞEHİR DE PEŞİNDE
Medipol Başakşehir ile Bundesliga'nın köklü ekipleri Hamburg ve Frankfurt'un da bu transfer için devrede oldukları iddia ediliyor.
Bologna sattı, sonra geri aldı
Grenoble'den 2011'de Bologna'ya transfer olan, 2013'te ise 7.5 milyon euro bedelle Inter'in yolunu tutan Saphir, bu sezon başında ise 4 milyon euro karşılığında Bologna'ya geri dönmüştü. 42 milli maçta 5 gol atan Cezayirli yıldız, İnter'in oyuncusuyken Southampton, Sassuolo ve Bologna'da kiralık oynadı. Saphir, İnter'de sadece 26 maçta forma giydi. Bologna karnesi ise 114 maç-9 gol-3 asist.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
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