 Fener, genç yıldızın peşinde! – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Fener, genç yıldızın peşinde!

    Fener, genç yıldızın peşinde!

    Birçok Süper Lig ekibinin takibinde olan 'le ilgilenen takımlar arasına de girdi...

    İddiaya göre; , TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'un genç yıldızıyla ilgileniyor. Eskişehir'deki performansıyla dikkat çeken , birçok Süper Lig ekibinin radarına girmişti.

    Eskişehir'de Halil Ünal'ın başkanlığa yeniden gelmesinin ardından, Aziz Yıldırım'ın Dorukhan için harekete geçtiği iddia edildi. Daha önce Ünal döneminde Alper Potuk'u kadrosuna kadar sarı-lacivertlilerin genç orta saha oyuncusu için de teklif yaptığı öne sürüldü.

    Orta sahada görev yapan Dorukhan Toköz, bu sezon Eskişehirspor ile 15 maçta oynarken 5 de gol pası verdi.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener, genç yıldızın peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN