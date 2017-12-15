Fener, genç yıldızın peşinde!

İddiaya göre; Fenerbahçe, TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'un genç yıldızıyla ilgileniyor. Eskişehir'deki performansıyla dikkat çeken Dorukhan Toköz, birçok Süper Lig ekibinin radarına girmişti.



Eskişehir'de Halil Ünal'ın başkanlığa yeniden gelmesinin ardından, Aziz Yıldırım'ın Dorukhan için harekete geçtiği iddia edildi. Daha önce Ünal döneminde Alper Potuk'u kadrosuna kadar sarı-lacivertlilerin genç orta saha oyuncusu için de teklif yaptığı öne sürüldü.



Orta sahada görev yapan Dorukhan Toköz, bu sezon Eskişehirspor ile 15 maçta oynarken 5 de gol pası verdi.