Fener, genç yıldızın peşinde!
Birçok Süper Lig ekibinin takibinde olan Dorukhan Toköz'le ilgilenen takımlar arasına Fenerbahçe de girdi...
İddiaya göre; Fenerbahçe, TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'un genç yıldızıyla ilgileniyor. Eskişehir'deki performansıyla dikkat çeken Dorukhan Toköz, birçok Süper Lig ekibinin radarına girmişti.
Eskişehir'de Halil Ünal'ın başkanlığa yeniden gelmesinin ardından, Aziz Yıldırım'ın Dorukhan için harekete geçtiği iddia edildi. Daha önce Ünal döneminde Alper Potuk'u kadrosuna kadar sarı-lacivertlilerin genç orta saha oyuncusu için de teklif yaptığı öne sürüldü.
Orta sahada görev yapan Dorukhan Toköz, bu sezon Eskişehirspor ile 15 maçta oynarken 5 de gol pası verdi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:52
-
Sola yeni liste
Toplam 5
Yorum
sado 40 yaşından aşağısını kabul etmiyoruz.
-
İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Toplam 21
Yorum
yaşayan efsane vizyonlu efsane fikret başkan eskiler seni anlamazlar. onlar ilk turda elenip sonra biz neden tek takımla şampiyonlar ligindeyiz derler.
-
İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Toplam 21
Yorum
KaRTaL sen neden bahsediyorsun.biz 9 sene tüpçü gibi bir belayı çekmişiz.500 milyon borcu eritip küllerimizden doğmuşuz..herşeyi hakediyor bu tk..
Fener, genç yıldızın peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.