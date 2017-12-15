 Eski Fenerli Diego Ribas’a ağır eleştiri – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Eski Fenerli Diego Ribas’a ağır eleştiri

    Eski Fenerli Diego Ribas’a ağır eleştiri
    Sudamerica kupası finali rövanşında Flamengo'yu 2-1 yenerek kupayı Indipendiente kazanırken Flamengo forması giyen Diego'ya eleştiri geldi. Diego için "Yetenekli ama karar maçlarında dökülüyor" ifadesi kullanıldı.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:21
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