Eski Fenerli Diego Ribas’a ağır eleştiri
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:21
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Yine mi Ali Palabıyık!
Toplam 4
Yorum
Taraftar Yandı yeni malatya spor diyeti ödeyecek takım belli oldu.
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Külliyen yalan
Toplam 5
Yorum
özgur barcelona arda yı bedava verse biz arda nın yıllık ucretını vermeyiz cengiz arda dan daha ıyı ve daha genc topçu cengiz gelsin
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Sola yeni liste
Toplam 4
Yorum
drogba yahu 36 yaşında,kaleci değilki bu; 90 dk koşacak,kalecilerin bile refleksleri yavaşlıyor..Saçmaladınız haa..Paraları boşa harcamayın..
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