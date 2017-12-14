 Fernandao 2 golle döndü – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    2 golle döndü

    Fernandao 2 golle döndü

    Fenerbahçe'de bu sezon ikinci kez forma giyen ve ilk kez 11'de sahaya çıkan Jose , 9 ay sonra gol sevinci yaşadı.

    Brezilyalı forvet, 24'te ceza sahası dışından müthiş bir şutla topu doksana takarken, 44'te kafa ile ağları sarstı.

    Tecrübeli oyuncu en son geçen sezon 10 Mart 2017'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendikleri lig mücadelesinde fileler i havalandırmıştı.

    Aykut Kocaman 61'de 'yu oyundan çıkardı.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fernandao 2 golle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN