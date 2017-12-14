Fernandao 2 golle döndü
Fenerbahçe'de bu sezon ikinci kez forma giyen ve ilk kez 11'de sahaya çıkan Jose Fernandao, 9 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli oyuncu en son geçen sezon 10 Mart 2017'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendikleri lig mücadelesinde fileler i havalandırmıştı.
Aykut Kocaman 61'de Fernandao'yu oyundan çıkardı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:54
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
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