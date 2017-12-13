 Ümit Özat, F.Bahçeli genç yıldızın peşinde – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    , F.Bahçeli genç yıldızın peşinde

    Ümit Özat, F.Bahçeli genç yıldızın peşinde

    , kontenjan sıkıntısını aşamazsa ’a lisans çıkartamayacak. Bu durumda Makedon oyuncu, Süper Lig’den başka bir takıma kiralanacak.

    'de yıllarca kaptanlık yapan ve şu anda 'ni çalıştıran 'ın Elmas'a talip olduğu iddia edildi.

    Özat'ın, genç oyuncuyu Aziz Yıldırım'dan bizzat isteyeceği öğrenildi.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:55
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