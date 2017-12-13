Ümit Özat, F.Bahçeli genç yıldızın peşinde
Fenerbahçe, kontenjan sıkıntısını aşamazsa Eljif Elmas’a lisans çıkartamayacak. Bu durumda Makedon oyuncu, Süper Lig’den başka bir takıma kiralanacak.
Fenerbahçe'de yıllarca kaptanlık yapan ve şu anda Gençlerbirliği'ni çalıştıran Ümit Özat'ın Elmas'a talip olduğu iddia edildi.
Özat'ın, genç oyuncuyu Aziz Yıldırım'dan bizzat isteyeceği öğrenildi.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:55
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Bongondo ayrılmak istiyor
Toplam 2
Yorum
murat dünkü maçtan sonra fikri değişmiştir bundan sonra asılır kaliteli oyuncu elde tutmak lazım
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İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi
Toplam 9
Yorum
tokatlı ts düşmanları idam olmalı idam... mal mısınız nesiniz biri de hapis demiş
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2 stoper adayı
Toplam 2
Yorum
iş stoperde değil hakemde Türkiye kupasında tff Trabzonu kollayın gs bjk yi ortadan yönetin demişler böyle olunca 2si de kazanamadı TS 2 penaltı 5-1 yendi
Ümit Özat, F.Bahçeli genç yıldızın peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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