Ümit Özat, F.Bahçeli genç yıldızın peşinde

Fenerbahçe'de yıllarca kaptanlık yapan ve şu anda Gençlerbirliği'ni çalıştıran Ümit Özat'ın Elmas'a talip olduğu iddia edildi.

Özat'ın, genç oyuncuyu Aziz Yıldırım'dan bizzat isteyeceği öğrenildi.



