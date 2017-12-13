Sol bek Brezilya'dan!
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürüyor. Yönetimin gündeminde son olarak Santos forması giyen Ze Carlos yer alıyor.
Milliyet'in haberine göre; Zeca olarak bilinen 23 yaşındaki futbolcu için girişimler başladı. Kulübü ile sözleşmesi bulunmasına rağmen anlaşmazlık yaşayan sol kanat oyuncusunun mukavelesini feshetmek üzere olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle sarı-lacivertli kulübün bu transferin üzerinde durduğu vurgulandı. Takımıyla 31 maça çıkan ve bunların 29'unda ilk 11'de yer alan futbolcu ile birçok Brezilyalı kulübünün ilgilendiği belirtildi.
Genç futbolcu Santos ile geçen sezon Paulista şampiyonluğu yaşamıştı.
Zeca dışında sarı-lacivertlilerin başka alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ve yine sol kanat için birkaç güçlü aday olduğu ifade edildi.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:16
-
Bongondo ayrılmak istiyor
Toplam 2
Yorum
murat dünkü maçtan sonra fikri değişmiştir bundan sonra asılır kaliteli oyuncu elde tutmak lazım
-
İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi
Toplam 9
Yorum
tokatlı ts düşmanları idam olmalı idam... mal mısınız nesiniz biri de hapis demiş
-
2 stoper adayı
Toplam 2
Yorum
iş stoperde değil hakemde Türkiye kupasında tff Trabzonu kollayın gs bjk yi ortadan yönetin demişler böyle olunca 2si de kazanamadı TS 2 penaltı 5-1 yendi
Sol bek Brezilya'dan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.