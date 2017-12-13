 Sol bek Brezilya'dan! – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Sol bek Brezilya'dan!

    Sol bek Brezilya'dan!

    Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürüyor. Yönetimin gündeminde son olarak Santos forması giyen yer alıyor.

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler öncelikle sol bek pozisyonuna takviye yapmak istiyordu. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda rota Brezilya'ya döndü. Yönetimin gündeminde son olarak Santos forması giyen yer alıyor.

    Milliyet'in haberine göre; Zeca olarak bilinen 23 yaşındaki futbolcu için girişimler başladı. Kulübü ile sözleşmesi bulunmasına rağmen anlaşmazlık yaşayan sol kanat oyuncusunun mukavelesini feshetmek üzere olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle sarı-lacivertli kulübün bu transferin üzerinde durduğu vurgulandı. Takımıyla 31 maça çıkan ve bunların 29'unda ilk 11'de yer alan futbolcu ile birçok Brezilyalı kulübünün ilgilendiği belirtildi.

    Genç futbolcu Santos ile geçen sezon Paulista şampiyonluğu yaşamıştı.

    Zeca dışında sarı-lacivertlilerin başka alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ve yine sol kanat için birkaç güçlü aday olduğu ifade edildi.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:16
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