 Fenerbahçe kafilesi Adana'da – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe kafilesi Adana'da

    Fenerbahçe kafilesi Adana'da

    Türkiye Kupası'nda bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya ulaştı.

    İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan hareket ederek Adana'ya inen uçaktaki futbolcular ve teknik ekip, aprona yanaşan otobüse bindi. Polis eskortu eşliğinde kafileyi taşıyan otobüs, futbolcu ve teknik ekibin konaklayacağı otele hareket etti. Saat 20.30'da başlayacak maç öncesinde Fenerbahçe kafilesini karşılayan bir grup taraftar, sevgi gösterisinde bulundu.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe kafilesi Adana'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN