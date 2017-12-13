Fenerbahçe kafilesi Adana'da
Türkiye Kupası'nda bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya ulaştı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan hareket ederek Adana'ya inen uçaktaki futbolcular ve teknik ekip, aprona yanaşan otobüse bindi. Polis eskortu eşliğinde kafileyi taşıyan otobüs, futbolcu ve teknik ekibin konaklayacağı otele hareket etti. Saat 20.30'da başlayacak maç öncesinde Fenerbahçe kafilesini karşılayan bir grup taraftar, sevgi gösterisinde bulundu.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:18
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TFF'den açıklama... Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk
Toplam 3
Yorum
xxx ayhan akman galatasaray kulübesine yakışmıyor.
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Eto’o hariç yıldızları satış listesine koyacak
Toplam 1
Yorum
bjk bi kulübün içine nasıl edilir gösterdi ve gitti....
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Cenk Ergün: "Okan Buruk nereden geldiğini unuttu"
Toplam 4
Yorum
Aslan BU 2000' NIN COCUKLARINI PARA BOZMUS ZATEN HEPSI SAPIK YOLUN YOLCUSU DEGILMIYDI?
Fenerbahçe kafilesi Adana'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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