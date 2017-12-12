Valbuena krizi
Osmanlı maçında sakatlanan Valbuena geri döndü ama formayı Aatıf’a kaptırdı. Bursa deplasmanında da yedek kalınca sıkıntısını hem takım arkadaşlarına hem de teknik ekibe belli etti. Aykut Kocaman ise galip gelen takımı bozmak istemediği gibi Valbuena’nın bireysel oyunundan rahatsız. Ancak krizin derinleşmemesi için Valbuena ile özel bir görüşme yapacak.
VÜCUT DİLİYLE BELLİ EDİYOR!
Valbuena mutsuz ve isteksiz görüntüsüyle "Yedek kalmak istemiyorum" mesajı verse de Aykut Kocaman galip gelen ve işleyen düzeni bozmak istemiyor. Ancak krizin derinleşmesini de istemiyor.
KOCAMAN ONUNLA KONUŞACAK
Aykut Kocaman'ın Valbuena ile özel olarak görüşeceği ve kendisine bireysel oyundan vazgeçmesini, basit oynamasını, daha özverili olmasını ve savunmaya daha fazla yardım etmesini isteyeceği öğrenildi.
SİSTEM BİLE DEĞİŞİYOR!
Valbuena oynadğında sistemin değişikliğe uğraması da sıkıntı! Valbuena oynayınca Dirar hiç istemediği sağ içe geçiyor ve sistem otomatikman 4-3-3 oluyor..
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 07:35
-
Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 26
Yorum
bjk smokie :) nasıl oluyo güzel mi ? :D :D o değilde makara bi yana yorum beğenilmeyince bazen herkesin başına geliyo :D :D
-
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Fenerbahçe...
Toplam 18
Yorum
tursucu tursusunu kurun zaten tursudan baska birsey olmaz artik canerle gokhandan
-
Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 29
Yorum
ormandan trans acimicak acimicak acimicak transina gecmis orman digerleri nefes bile almiyor saglam ekip :)))
Valbuena krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.