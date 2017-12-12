 ‘Valbuena, Brezilya’yı istiyor’ – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    , Brezilya’yı istiyor’

    ‘Valbuena, Brezilya’yı istiyor’

    Fransız basınından bir iddia daha! Ayrılma kararı alan sarı-lacivertli yıldızın yeni menajeri tarafından Santos ve Sao Paulo’ya teklif edildiği ileri sürüldü

    Kendisine yeni kulüp aradığı yaptığı ileri sürülen Mathieu Valbuena için Fransa'dan bir iddia daha geldi.

    33 yaşındaki yıldızın yeni menajeri Franjo Vranjkovic'in, geçen hafta içinde Brezilya'daki ortağı üzerinden bazı kulüplerle temasa geçtiği, başta Santos ve B olmak üzere 'ya bazı kulüplere önerdiği ileri sürdü.

    Radio Bandairentes, Valbuena'nın Brezilya futbolunu kendisine uygun bulduğunu ve yeteneklerini yeniden ortaya çıkarmak için futbol yaşantısını Brezilya'da devam ettirmeye sıcak baktığını ileri sürdü.

    İSTANBUL'DA KRİTİK GÖRÜŞME
    Fransa'dan RMC Radyosu, yedek kalınca sorun çıkarmaya başlayan Valbuena'nın F.Bahçe'den ayrılma planları çerçevesinde yeni menajerlik şirketinin bir avukatıyla İstanbul'da bir zirve gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:23
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