‘Valbuena, Brezilya’yı istiyor’
Fransız basınından bir iddia daha! Ayrılma kararı alan sarı-lacivertli yıldızın yeni menajeri tarafından Santos ve Sao Paulo’ya teklif edildiği ileri sürüldü
33 yaşındaki yıldızın yeni menajeri Franjo Vranjkovic'in, geçen hafta içinde Brezilya'daki ortağı üzerinden bazı kulüplerle temasa geçtiği, başta Santos ve B olmak üzere Valbuena'ya bazı kulüplere önerdiği ileri sürdü.
Radio Bandairentes, Valbuena'nın Brezilya futbolunu kendisine uygun bulduğunu ve yeteneklerini yeniden ortaya çıkarmak için futbol yaşantısını Brezilya'da devam ettirmeye sıcak baktığını ileri sürdü.
İSTANBUL'DA KRİTİK GÖRÜŞME
Fransa'dan RMC Radyosu, yedek kalınca sorun çıkarmaya başlayan Valbuena'nın F.Bahçe'den ayrılma planları çerçevesinde yeni menajerlik şirketinin bir avukatıyla İstanbul'da bir zirve gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 03:23
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
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