RvP ocakta taşınıyor
F.Bahçe’de 2. yarıyı görmesi beklenmeyen Van Persie, çocuklarına Hollanda’da okul ayarladı, ev eşyalarını ise yeni evine taşımaya başladı
34 yaşındaki futbolcu, ayrılık hazırlıklarına ise şimdiden başladı. Oğlunu F.Bahçe altyapısından alıp Feyenoord altyapısına veren oyuncu, çocuklarına Hollanda'da okul da ayarladı. Rotterdam'da kalacakları evi de seçtiği bildirilen Van Persie'nin eşi Bouchra'nın yeni evini yerleştirmeye başladığı, bazı eşyalarını gönderdiği belirlendi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 03:42
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
RvP ocakta taşınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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