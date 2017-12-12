 RvP ocakta taşınıyor – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    RvP ocakta taşınıyor

    RvP ocakta taşınıyor

    F.Bahçe’de 2. yarıyı görmesi beklenmeyen , çocuklarına Hollanda’da okul ayarladı, ev eşyalarını ise yeni evine taşımaya başladı

    F.Bahçe, Robin van Persie'yi kesin olarak göndermeye karar verdi. Kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli yıldız, büyük ihtimalle devre arasında ayrılacak. Feyenoord'la yakın temasta olan RvP, ABD'nin LA Galaxy ekibiyle de dirsek temasında. İki takımdan biri, 'nin yeni kulübü olacak gibi duruyor.

    34 yaşındaki futbolcu, ayrılık hazırlıklarına ise şimdiden başladı. Oğlunu F.Bahçe altyapısından alıp Feyenoord altyapısına veren oyuncu, çocuklarına Hollanda'da okul da ayarladı. Rotterdam'da kalacakları evi de seçtiği bildirilen Van Persie'nin eşi Bouchra'nın yeni evini yerleştirmeye başladığı, bazı eşyalarını gönderdiği belirlendi.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:42
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