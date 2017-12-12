 Ozan Tufan sessizliğini bozdu – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    sessizliğini bozdu

    Ozan Tufan sessizliğini bozdu

    'ın son 4 lig maçında bir dakika bile süre vermediği 'ın ağzını bıçak açmıyordu.

    Yıldız futbolcu sessizliğini bozup, yakın çevresine dert yandı. Daha önce "hücuma katkı yapamıyor" diye eleştirildiğini söyleyen Ozan, son dönemde ise "defansa yardım etmemekle" itham edildiğini belirterek, "Ben de ne yapacağımı şaşırdım" dediği belirtildi. Bu mesajın "Ozan'a onu neden yedek bıraktığımı söyledim" diyen 'a mı yoksa basında çıkan eleştirilere karşı mı olduğu anlaşılamadı.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:31
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