Klaassen'e markaj
Hollanda’dan NOS TV, Fenerbahçe’nin ünlü on numara için bastırdığını duyurdu. Haberde, “Davy Klaassen’e büyük baskı var. Ya Everton’da maçları tribünden izleyecek ya da F.Bahçe’ye gidip şampiyonluk yarışı verecek” ifadeleri kullanıldı
EVERTON SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe , Hollandalı Klaassen'de ise oldukça ısrarlı. Eski yıldızlar Pierre Van Hooijdonk ve Dirk Kuyt'ın yanı sıra Vincent Janssen de vatandaşlarını Fenerbahçe'ye gelmesi için yakın markaja almış durumda. Hollanda'dan NOS TV, sarı-lacivertlilerin Everton'da tutunamayan Klaassen için çok ciddi olduğunu ve dört koldan saldırdığını duyurdu. NOS'un haberinde, "F.Bahçe için Klaassen'e büyük baskı var. Bir yandan Janssen, diğer yandan van Hooijdonk ve Kuyt... Ya Everton'ın tribünlerinde taraftarlarla beraber maçları izleyecek ya da İstanbul'a gidipBanssen'le şampiyonluk yarışı verecek. Karar artık kendisinde" yorumu yapıldı. Söz konusu haberde, görüşmelerin hangi aşamada olduğuna yönelik bir bilgi verilmedi. İngiliz basını, Everton'un 2.2 milyon euro'ya 24 yaşındaki yıldızı 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığını yazmıştı.
Ajax'ta 55 gol 38 asist
Everton'un 27 milyon euro ödeyerek sezon başında Ajax'tan transfer ettiği Klaassen, bu sezon sadece 4 lig maçında (3'ü ilk 11) oynarken, skora katkı veremedi. On numara pozisyonunun yanı sıra merkez orta sahada da görev yapan Hollandalı futbolcu, 8 de (6'sı ilk 11) Avrupa Ligi karşılaşmasında görev aldı, gol ya da asist üretemedi. Ajax'ta 180 maçta 55 gol-38 asistlik bir performans sergileyen Klaassen, Hollanda Milli Takımında 16 maçta 4 gol attı.
Mini yorum: "Tam da aranan kan" (Cem Altıparmak)
Genç yaşına rağmen Ajax'ta kaptanlık pazu bandını koluna takan B ortaya koyduğu üstün performansla sezon başında Everton'ın yolunu tuttu ama yeni macerası kendisi için tam bir hayal kırıklığı oldu. Kendini yeniden gösterebilmesi için Fenerbahçe doğru tercih olabilir. Ajax'ta orta saha üçlüsünün sağında, daha çok ofansif özellikleriyle öne çıkan Hollandalı, Aykut Kocaman kriterlerini karşılıyor. Sahada basmadık yer bırakmayan, savunmaya yardıma gelen, yüksek liderlik vasfı ve enerjisiyle takımı ateşleyebilecek bir isim. Bence gelirse sarı-lacivertlilerin orta alanda ihtiyaç duyduğu eksikliği giderebilir.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 03:19
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
Klaassen'e markaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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