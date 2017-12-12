 Janssen ve Alper’siz idman – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Janssen ve Alper’siz idman

    Janssen ve Alper’siz idman
    Dünkü idmanda 3 gruba ayrılan Fenerbahçeli futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale oynadılar. Sakatlıkları süren Janssen ve Alper Potuk antrenmana katılmadılar.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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