Fener'de rota Premier Lig!
Fenerbahçe transferde devre arası saldırıya geçiyor. Sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman'ın raporuyla yöneldiği İngiltere'de orta alana Arsenal'den Wilshere, savunmaya ManU'dan Shaw ve sol kanata Chelsea'den Kenedy'yi düşünüyor
JACK WILSHERE
Teknik heyetin talepte bulunduğu son bölge orta alan. Ancak en büyük fırsat da bu bölge için mevcut durumda. Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Wilshere, oynayamadığı içinkontratı uzamıyor ve haziranda serbest kalıyor. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncuyu Premier Lig'e kaptırmamak için ocak ayında devreye girip Arsenal'e bonservis ödemeyi teklif edecek.
KENEDY
Chelsea'ye büyük umutlarla gelmiş, menajer değişikliği sonrası kariyeri düşüşe geçmişti. Hem sol açık hem sol bekte oynayabiliyor olması, onu cazip kılan en önemli etken. Chelsea, ocak ayında 21 yaşındaki oyuncuyu kesin olarak kiralayacak. Fenerbahçe de, kiralama talebinde bulunan takımlardan biri.
LUKE SHAW
Ayağından geçirdiği operasyon sonrası Manchester United formasından uzak kaldı. Mourinho, onun kiralık giderek kendini toparlamasını istiyor. Fenerbahçe ise 22 yaşındaki oyuncuyu öncekiralayıp, Manu ile bulunan opsiyonlu 1 yıllık kontratına rağmen sezon sonunda kadroyakatmanın peşinde.
ROBİN VAN PERSİE DÖNEMİ BİTİYOR!
F.Bahçe devre arası yabancı düzenlemesini, takviyelere göre yeniden yapılandıracak. Yabancı kotası dolu olan takımda kadrodan çıkarılması beklenen ilk isim Van Persie. Hollandalı oyuncu, transfer yapılmasa dahi yerini Eljif Elmas'a bırakacak. Transferlere göre Fernandao ve Kameni de liste dışı kalabilecek.
Sabah
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 07:48
-
Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 26
Yorum
bjk smokie :) nasıl oluyo güzel mi ? :D :D o değilde makara bi yana yorum beğenilmeyince bazen herkesin başına geliyo :D :D
-
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Fenerbahçe...
Toplam 18
Yorum
tursucu tursusunu kurun zaten tursudan baska birsey olmaz artik canerle gokhandan
-
Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 29
Yorum
ormandan trans acimicak acimicak acimicak transina gecmis orman digerleri nefes bile almiyor saglam ekip :)))
Fener'de rota Premier Lig! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.