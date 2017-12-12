Fener'de rota Premier Lig!

Fenerbahçe transferde devre arası saldırıya geçiyor. Sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman'ın raporuyla yöneldiği İngiltere'de orta alana Arsenal'den Wilshere, savunmaya ManU'dan Shaw ve sol kanata Chelsea'den Kenedy'yi düşünüyor

Fenerbahçe'de teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibi; sol bek, sol açık ve orta saha konusunda talepte bulunurken,yönetim doğacak fırsatlar ve mali şartlara göre bu mevkilere takviye yapacak. İşte sarı-lacivertlilerin Premier Lig'den takibe aldığı isimler:



JACK WILSHERE

Teknik heyetin talepte bulunduğu son bölge orta alan. Ancak en büyük fırsat da bu bölge için mevcut durumda. Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Wilshere, oynayamadığı içinkontratı uzamıyor ve haziranda serbest kalıyor. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncuyu Premier Lig'e kaptırmamak için ocak ayında devreye girip Arsenal'e bonservis ödemeyi teklif edecek.



KENEDY

Chelsea'ye büyük umutlarla gelmiş, menajer değişikliği sonrası kariyeri düşüşe geçmişti. Hem sol açık hem sol bekte oynayabiliyor olması, onu cazip kılan en önemli etken. Chelsea, ocak ayında 21 yaşındaki oyuncuyu kesin olarak kiralayacak. Fenerbahçe de, kiralama talebinde bulunan takımlardan biri.



LUKE SHAW

Ayağından geçirdiği operasyon sonrası Manchester United formasından uzak kaldı. Mourinho, onun kiralık giderek kendini toparlamasını istiyor. Fenerbahçe ise 22 yaşındaki oyuncuyu öncekiralayıp, Manu ile bulunan opsiyonlu 1 yıllık kontratına rağmen sezon sonunda kadroyakatmanın peşinde.



ROBİN VAN PERSİE DÖNEMİ BİTİYOR!

F.Bahçe devre arası yabancı düzenlemesini, takviyelere göre yeniden yapılandıracak. Yabancı kotası dolu olan takımda kadrodan çıkarılması beklenen ilk isim Van Persie. Hollandalı oyuncu, transfer yapılmasa dahi yerini Eljif Elmas'a bırakacak. Transferlere göre Fernandao ve Kameni de liste dışı kalabilecek.



Sabah