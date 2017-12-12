3 günde 6’da 6

F.Bahçe harika bir hafta sonu geçirdi; futbol, basketbol ve voleybolda 3 günde oynadığı 6 maçtan da zaferle ayrıldı. Futbol takımı Bursa'yı deplasmanda 1-0 yendi. Basketbol Euroleuage'de F.Bahçe Doğuş, Barcelona'ya 83-68'le 15 sayı fark attı, ligde Yeşil Giresun'u 85-72 yendi. Bayan basketçiler Çukurova karşısında 78-73'lük galibiyet aldı. Erkek voleybolcular Gümüşhane Torul Gençlik'i kupada iki kez 3-0 yendi.