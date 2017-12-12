 3 günde 6’da 6 – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    3 günde 6’da 6

    3 günde 6’da 6
    F.Bahçe harika bir hafta sonu geçirdi; futbol, basketbol ve voleybolda 3 günde oynadığı 6 maçtan da zaferle ayrıldı. Futbol takımı Bursa'yı deplasmanda 1-0 yendi. Basketbol Euroleuage'de F.Bahçe Doğuş, Barcelona'ya 83-68'le 15 sayı fark attı, ligde Yeşil Giresun'u 85-72 yendi. Bayan basketçiler Çukurova karşısında 78-73'lük galibiyet aldı. Erkek voleybolcular Gümüşhane Torul Gençlik'i kupada iki kez 3-0 yendi.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3 günde 6’da 6 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN