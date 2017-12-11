Ozan Tufan’dan sürpriz gelebilir

MEHMET Topal'ın ilk 11'in değişmez ismi olmasıyla formasını tamamen kaybeden Ozan Tufan, bu konuda olumlu ya da olumsuz hiçbir yorum yapmıyor... Ağzını bıçak açmayan milli yıldız, 1-1 biten Osmanlıspor maçından sonra oynanan 4 lig maçında da dakika alamadı. İdmanları aksatmayan, işini yapmaya devam eden Ozan'ın devre arasında sürpriz bir şekilde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.