 Ozan Tufan’dan sürpriz gelebilir – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Ozan Tufan’dan sürpriz gelebilir

    Ozan Tufan’dan sürpriz gelebilir
    MEHMET Topal'ın ilk 11'in değişmez ismi olmasıyla formasını tamamen kaybeden Ozan Tufan, bu konuda olumlu ya da olumsuz hiçbir yorum yapmıyor... Ağzını bıçak açmayan milli yıldız, 1-1 biten Osmanlıspor maçından sonra oynanan 4 lig maçında da dakika alamadı. İdmanları aksatmayan, işini yapmaya devam eden Ozan'ın devre arasında sürpriz bir şekilde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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