Janssen’le 1 yıl daha

Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı forveti 1 yıl daha kiralık takımda tutma kararı aldı. Önce futbolcunun fikri alınacak

Fenerbahçe, sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen ile devam etmek istiyor... Bu yöndeki talep, Aykut Kocaman'dan geldi. Kocaman, skorer kimliğini henüz gösterememesine rağmen 23 yaşındaki forvetin performansından oldukça memnun. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon sonunda Tottenham'la masaya oturup Janssen için bir yıl daha kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Tabii önce oyuncunun fikri alınacak.



NAPOLİ DE PEŞİNDE

Janssen bu yöndeki bir soruya, "Şu an bu konu gündemimde değil" yanıtı vermişti. Tottenham, Napoli'nin de istediği Hollandalı yıldızı 2016'da 22 milyon euro ödeyerek AZ Alkmaar'dan transfer etmişti.



Galatasaray'ı reddetti çünkü...

Jannsen'in menajeri Patrick van Diermen, oyuncunun Fener'den önce G.Saray tarafından da istendiğini bildirdi. Diermen, "Galatasaray'dan teklif geldiğinde, Frank (De Boer) başta bazı Türkiye'yi tanıyan isimlerden bilgi aldık. Sorunlar yaşayabileceğimizi anlattılar. F.Bahçe'den teklif aldığımızda ise Pierre (van Hooijdonk) ve Dirk (Kuyt) öyle ifadeler kullandı ki, Vincent, F.Bahçe'ye gitmemenin hata olacağını düşündü. Şimdi de verdiği karardan dolayı çok mutlu" açıklamasını yaptı