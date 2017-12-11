Janssen’le 1 yıl daha
Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı forveti 1 yıl daha kiralık takımda tutma kararı aldı. Önce futbolcunun fikri alınacak
NAPOLİ DE PEŞİNDE
Janssen bu yöndeki bir soruya, "Şu an bu konu gündemimde değil" yanıtı vermişti. Tottenham, Napoli'nin de istediği Hollandalı yıldızı 2016'da 22 milyon euro ödeyerek AZ Alkmaar'dan transfer etmişti.
Galatasaray'ı reddetti çünkü...
Jannsen'in menajeri Patrick van Diermen, oyuncunun Fener'den önce G.Saray tarafından da istendiğini bildirdi. Diermen, "Galatasaray'dan teklif geldiğinde, Frank (De Boer) başta bazı Türkiye'yi tanıyan isimlerden bilgi aldık. Sorunlar yaşayabileceğimizi anlattılar. F.Bahçe'den teklif aldığımızda ise Pierre (van Hooijdonk) ve Dirk (Kuyt) öyle ifadeler kullandı ki, Vincent, F.Bahçe'ye gitmemenin hata olacağını düşündü. Şimdi de verdiği karardan dolayı çok mutlu" açıklamasını yaptı
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:06
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
Janssen’le 1 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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