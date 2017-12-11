Fenerbahçe zirveye tutundu

15'inci haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de Fenerbahçe ilk yarının sonuna doğru iyice ağırlığını koymaya başladı. Daha 10'uncu hafta sonunda sarı lacivertliler 16 puan ile 8'inci konumda bulunurken, bu hafta sonuçlanan karşılaşmalardan sonra 29 puan ile 3'üncü sırada yer aldı. Fenerbahçe bu süreçte lider Galatasaray ile olan puan farkını da 7'den 3'e düşürmeyi başardı. Toplamda sekiz haftadır kaybetmeyen Fenerbahçe, son Bursaspor galibiyeti ile de üst üste 4'üncü galibiyetini almış oldu.



KOCAMAN ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Yenilmezlik serisini 8 haftaya çıkaran Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcuları yeniden şampiyonluk motivasyonuna girdiler. Rakiplerinin de puan kayıpları sonrasında lider Galatasaray'dan sadece 3 puan geride olan sarı lacivertlilerde hedef ligin ilk yarısını lider olarak bitirmek. Yönetimden devre arasında takıma takviye isteyen Kocaman, ligin ikinci yarısına iddialı bir takımla girmek istiyor.