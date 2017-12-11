Emre Mor için tam zamanı
Celta Vigo’da sürekli yedek kalan milli yıldız, sonunda isyan bayrağı açtı! Kanarya, sezon başında elinden kaçırdığı Emre’yi kiralamak için yeni teklif hazırlığı içinde
CELTA VIGO'DA UMDUĞUNU BULDU
F.Bahçe, çok istediği Emre'yi sezon başında Celto Vigo'ya kaptırmıştı. İspanyol ekibi, 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Dortmund'dan transfer ettiği genç yıldızdan umduğunu bulamadı.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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Bize vursunlar önemli değil!
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 SENOL HOCANIN CENK INADI SAMPIYONLUGUMUZ MAL OLACAK ARKADAS CENK GOL ATMASI ICIN ILLA PENALTIMI CALINMALI SEN NEGREDOYU OYNATMA BAKALIM HEP
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Sumudica: "Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı"
Toplam 2
Yorum
GS Lİ Başarılar. Tek başınada olsa savaşır , pres yapar. Yalnız kolay pozisyonu auta atar zor olanı gol yapar.
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Gemileri yaktı
Toplam 1
Yorum
REAL Hic bir oyuncu kulüpten üstün degildir. Huzurluksuz yapacak kisiye GÜLE GÜLE!!!!!
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