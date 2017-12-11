Emre Mor için tam zamanı

Celta Vigo’da sürekli yedek kalan milli yıldız, sonunda isyan bayrağı açtı! Kanarya, sezon başında elinden kaçırdığı Emre’yi kiralamak için yeni teklif hazırlığı içinde

TRANSFERDE önceliği sol bek ve orta sahaya veren Fenerbahçe, şartları uyması halinde kanatlara da bir oyuncu arıyor. Sarılacivertlilerin gündemindeki isimlerden birinin de Emre Mor olduğu öğrenildi. 20 yaşındaki milli yıldız için ortamın müsait olması, Fenerbahçe'yi bu transfer için gönüllü yapan etkenlerin başında geliyor. Valbuena'nın ayrılma ihtimali de bir diğer etken. sadece 55 dakika Celta Vigo'da bu sezon 8 lig karşılaşmasına çıkan Emre, sadece birinde ilk 11'de oynadı, onda da 55 dakika sahada kaldı. Teknik direktör Juan Carlos Unsue, sakatlık dönüşü de oyuncuya az şans vermeye devam edince, ipler kopma noktasına geldi. Sürekli yedek kalan Emre'nin sonunda isyan ettiği, ciddi ciddi ayrılmayı istediği öğrenildi. F.Bahçe yönetiminin, Emre'yi satın alma opsiyonlu kiralamak için bir teklif paketi hazırladığı öğrenildi.



CELTA VIGO'DA UMDUĞUNU BULDU

F.Bahçe, çok istediği Emre'yi sezon başında Celto Vigo'ya kaptırmıştı. İspanyol ekibi, 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Dortmund'dan transfer ettiği genç yıldızdan umduğunu bulamadı.