Takıma 2 gün izin

AYKUT Kocaman, Bursaspor'u da kayıpsız geçen öğrencilerine iki gün izin verdi. Kupada Adana Demirspor ile oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına yarın başlanacak. 13 Aralık Çarşamba günü Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele 20.30'da başlayacak. İlk maçı 6-0 kazanan Fenerbahçe, turu garantilemişti.