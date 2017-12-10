 Takıma 2 gün izin – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Takıma 2 gün izin

    Takıma 2 gün izin
    AYKUT Kocaman, Bursaspor'u da kayıpsız geçen öğrencilerine iki gün izin verdi. Kupada Adana Demirspor ile oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına yarın başlanacak. 13 Aralık Çarşamba günü Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele 20.30'da başlayacak. İlk maçı 6-0 kazanan Fenerbahçe, turu garantilemişti.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Takıma 2 gün izin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN