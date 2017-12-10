 Birlik, beraberlik, dayanışma – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Birlik, beraberlik, dayanışma

    Birlik, beraberlik, dayanışma

    Fenerbahçe’yi rayına oturtan Aykut Kocaman, çıkışlarının ardındaki sırrın takım içindeki arkadaşlık ve dayanışma ruhu olduğunu açıkladı

    Fenerbahçe'de artık yüzler gülüyor. Sezona istikrarsız bir başlangıç yapan ve taraftarlarıyla arası açılan sarı-lacivertli ekip, Aykut Kocaman etrafında birleşerek şampiyonluk yarışına ortak olmayı başardı. Çok değil Osmanlıspor beraberliği sonrasında gözler Kocaman'a çevriliyor, başarılı hoca da "Gereğini yapacağım" diyordu. Ancak bu açıklamanın bir dönüm noktası olduğunu kimse farkında değildi. Tüm eleştirilere rağmen Başkan Aziz Yıldırım'ın tam desteği alan Kocaman, oyuncularıyla sıfırdan bir başlangıç yaptı ve Fenerbahçe'yi o özlenen günlerine geri döndürdü. Kanarya, Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın ardından Bursa engelini de kayıpsız geçti. Peki 4 maç öncesine kadar herkesin ümidini kestiği Fenerbahçe'de ne değişmişti?

    KALİTEMİZ BELLİYDİ
    İşte bu sorunun yanıtı Kocaman'da gizli aslında... Üst üste kaybedilen puanların ardından tek yürek olduklarını ifade eden Kocaman, "Kalitemiz belliydi. Sadece takım oyununa geçmemiz gerekiyordu. Bu konuda bir süre sıkıntı yaşadık ama ardından oyuncularım birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ortaya koydu" diye konuştu.

    Emre BOL

    Yıka yıka devam ediyor
    Ligde üst üste 4 maçından galibiyetle ayrılan ve son 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler kötü günleri geride bıraktı
    Bursaspor 'u Giuliano'nun penaltı golüyle mağlup eden Fenerbahçe, hem galibiyet hem de yenilmezlik serisiyle 1 yıl önceki başarılarını tekrarladı. Türkiye Kupası ile birlikte son 5 resmi maçını kazanan Fenerbahçe, en son Ekim-Kasım 2016 arasında 7 maç üst üste kazanmıştı. Fenerbahçe, üst üste gelen galibiyetlerin yanı sıra tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.

    RAKİPLER TİTRİYOR MU?
    Şampiyon oluncaya kadar durmayacaklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, buna karşılık temkinli konuşmayı da elden bırakmadı. Kocaman, "Zirvede yer alan takımlar siz kazandıkça artık titremeye başladılar mı?" sorusuna "Şu iki maçımızı alalım, kayıpsız geçelim. Bu konu hakkında daha rahat konuşabiliriz

    Sarı-lacivertliler bu hafta Karabükspor'u evinde ağırlayacak. Takımın performansından son derece mutlu olan taraftarların bu karşılaşmada tribünleri tamamen doldurması bekleniyor

    KEHANETİ TUTTU?
    Lider Galatasaray'la aramızdaki puan farkı suni" diyen Kocaman bu tahmininde haklı çıktı. Fenerbahçe, ezeli rakipleri ile arasındaki puan farkını kapatıp, zirveye ortak oldu.

    Tarihten bilgiler
    FENERBAHÇE Kulübü kuruluşunu gayri resmi olarak 1899 yılında gerçekleştirmiş, ne var ki iki kez kapatılmaları nedeni ile faaliyetlerine, ancak resmi kuruluş yılları olan 1907 yılında geçebilmişti.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:34
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