Birlik, beraberlik, dayanışma

Fenerbahçe'de artık yüzler gülüyor. Sezona istikrarsız bir başlangıç yapan ve taraftarlarıyla arası açılan sarı-lacivertli ekip,etrafında birleşerek şampiyonluk yarışına ortak olmayı başardı. Çok değilberaberliği sonrasında gözler Kocaman'a çevriliyor, başarılı hoca da "diyordu.bu açıklamanın bir dönüm noktası olduğunu kimse farkında değildi. Tüm eleştirilere rağmen Başkantam desteği alan Kocaman, oyuncularıyla sıfırdan bir başlangıç yaptı veo özlenen günlerine geri döndürdü. Kanarya,veardındanengelini de kayıpsız geçti. Peki 4 maç öncesine kadar herkesin ümidini kestiği Fenerbahçe'de ne değişmişti?bu sorunun yanıtı Kocaman'da gizli aslında... Üst üste kaybedilen puanların ardındanolduklarını ifade eden Kocaman, "Kalitemiz belliydi. Sadece takım oyununa geçmemiz gerekiyordu. Bu konuda bir süre sıkıntı yaşadık ama ardından oyuncularım birlik, beraberlik veortaya koydu" diye konuştu.Ligde üst üste 4 maçından galibiyetle ayrılan ve son 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler kötü günleri geride bıraktıBursaspor 'u Giuliano'nun penaltı golüyle mağlup eden Fenerbahçe, hem galibiyet hem de yenilmezlik serisiyle 1 yıl önceki başarılarını tekrarladı. Türkiye Kupası ile birlikte son 5 resmi maçını kazanan Fenerbahçe, en son Ekim-Kasım 2016 arasında 7 maç üst üste kazanmıştı. Fenerbahçe, üst üste gelen galibiyetlerin yanı sıra tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.Şampiyon oluncaya kadar durmayacaklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, buna karşılık temkinli konuşmayı da elden bırakmadı. Kocaman, "Zirvede yer alan takımlar siz kazandıkça artık titremeye başladılar mı?" sorusuna "Şu iki maçımızı alalım, kayıpsız geçelim. Bu konu hakkında daha rahat konuşabilirizSarı-lacivertliler bu hafta Karabükspor'u evinde ağırlayacak. Takımın performansından son derece mutlu olan taraftarların bu karşılaşmada tribünleri tamamen doldurması bekleniyorLider Galatasaray'la aramızdaki puan farkı suni" diyen Kocaman bu tahmininde haklı çıktı. Fenerbahçe, ezeli rakipleri ile arasındaki puan farkını kapatıp, zirveye ortak oldu.Kulübü kuruluşunu gayri resmi olarak 1899 yılında gerçekleştirmiş, ne var ki iki kez kapatılmaları nedeni ile faaliyetlerine, ancak resmi kuruluş yılları olan 1907 yılında geçebilmişti.