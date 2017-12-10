Birlik, beraberlik, dayanışma
Fenerbahçe’yi rayına oturtan Aykut Kocaman, çıkışlarının ardındaki sırrın takım içindeki arkadaşlık ve dayanışma ruhu olduğunu açıkladı
KALİTEMİZ BELLİYDİ
İşte bu sorunun yanıtı Kocaman'da gizli aslında... Üst üste kaybedilen puanların ardından tek yürek olduklarını ifade eden Kocaman, "Kalitemiz belliydi. Sadece takım oyununa geçmemiz gerekiyordu. Bu konuda bir süre sıkıntı yaşadık ama ardından oyuncularım birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ortaya koydu" diye konuştu.
Emre BOL
Yıka yıka devam ediyor
Ligde üst üste 4 maçından galibiyetle ayrılan ve son 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler kötü günleri geride bıraktı
Bursaspor 'u Giuliano'nun penaltı golüyle mağlup eden Fenerbahçe, hem galibiyet hem de yenilmezlik serisiyle 1 yıl önceki başarılarını tekrarladı. Türkiye Kupası ile birlikte son 5 resmi maçını kazanan Fenerbahçe, en son Ekim-Kasım 2016 arasında 7 maç üst üste kazanmıştı. Fenerbahçe, üst üste gelen galibiyetlerin yanı sıra tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.
RAKİPLER TİTRİYOR MU?
Şampiyon oluncaya kadar durmayacaklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, buna karşılık temkinli konuşmayı da elden bırakmadı. Kocaman, "Zirvede yer alan takımlar siz kazandıkça artık titremeye başladılar mı?" sorusuna "Şu iki maçımızı alalım, kayıpsız geçelim. Bu konu hakkında daha rahat konuşabiliriz
Sarı-lacivertliler bu hafta Karabükspor'u evinde ağırlayacak. Takımın performansından son derece mutlu olan taraftarların bu karşılaşmada tribünleri tamamen doldurması bekleniyor
KEHANETİ TUTTU?
Lider Galatasaray'la aramızdaki puan farkı suni" diyen Kocaman bu tahmininde haklı çıktı. Fenerbahçe, ezeli rakipleri ile arasındaki puan farkını kapatıp, zirveye ortak oldu.
Tarihten bilgiler
FENERBAHÇE Kulübü kuruluşunu gayri resmi olarak 1899 yılında gerçekleştirmiş, ne var ki iki kez kapatılmaları nedeni ile faaliyetlerine, ancak resmi kuruluş yılları olan 1907 yılında geçebilmişti.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:34
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Birlik, beraberlik, dayanışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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