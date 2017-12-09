Mathieu Valbuena yine kulübede

KANARYA'DA kulübeye hapsolan Mathieu Valbuena, Bursa'da da yedek soyundu. Sakatlığı geçen Isla da yedek oturdu. Valbuena,66'da Aatıf'ın yerine girerken son dakikalarda müsait bir pozisyonda topu kaleci Harun'a kaptırdı.