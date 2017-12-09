 Mathieu Valbuena yine kulübede – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Mathieu Valbuena yine kulübede

    Mathieu Valbuena yine kulübede
    KANARYA'DA kulübeye hapsolan Mathieu Valbuena, Bursa'da da yedek soyundu. Sakatlığı geçen Isla da yedek oturdu. Valbuena,66'da Aatıf'ın yerine girerken son dakikalarda müsait bir pozisyonda topu kaleci Harun'a kaptırdı.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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