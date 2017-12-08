Toroğlu: Kocaman bindiği dalı kesmez

Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçla ilgili olarak Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorumlar geldi. Toroğlu şu ifadeleri kullandı:

Tam bir taktik savaşı



"Güzel maç oluyor. İki takımda planlı ve kontrollü oynuyor. Kalitesiz bir maç değil, tam bir taktik savaşı. Ben Bursa'yı ilk defa izliyorum. Çok dengeli bir kadro kurmuşlar. Hoca da önemli. Malzemede olacak elinde. Malzeme olmazsa bir şey yapamazsın."

Taktik savaşı oluyor

"Gol attıktan sonra oyunun şekli değişir. O tür maç. Günümüz futbolunda hızlı ve çalım atacak oyuncuların olması lazım. İki takımda da bunun eksikliği var. Valbuena her takıma karşı nasıl olur. Geçen haftaki rakip ile bu maç arasında fark var.

Bursaspor taraftarına bayılıyorum, inanılmaz. Tam bir futbol şehri. Eskişehirspor, Adana Demirspor gibi bir çok takımımızın da seyircileri çok iyi. Bursa yılların Bursa'sı. Seyirciyi görüyorsun. Bir de şu var; statlarımız çok eskiydi, şimdi hepsi modern. İnsanlar ailesiyle maça gitmek ister."

Kocaman bindiği dalı kesmez

"Valbuena iyi bir oyuncu fakat kendine çok oynuyor. Ama kendine oynuyor. Başarının sırrı kulübedir. O kulübeden baskı uygulayacaksın. Valbuena'yı bir bölümden sonra kullanacaktır. Teknik direktörler bindiği dalı kesmez.

Bir takım gol bulursa maç inanılmaz tatlanacak. Her türlü şeye açık bir maç. Oyuncu eksilirse işin rengi değişir."