 Giuliano'ya çift baraj! – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Giuliano'ya çift baraj!

    Giuliano'ya çift baraj!

    Bursasporlu Emmanuel Badu, Fenerbahçe maçında bir pozisyonda barajın arkasına yatarak ilginç bir harekete imza attı

    Bursaspor, Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligde 7 haftadır yenilgi yüzü görmeyen iki takımın mücadelesi kıran kırana pozisyonlara sahne alıyor. Bursasporlu futbolcu Emmanuel Badu ise mücadelenin 18. dakikasında yaptığı hareketle dikkatleri çekti.

    Fenerbahçe, ceza sahasının hemen dışından bir frikik kazanırken Bursasporlu futbolcular, kalabalık bir baraj kurdu. Badu, baraj kuran arkadaşlarının arkasında yere uzanarak yerden gelebilecek topu engellemek istedi. Bu olay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte o görüntü (Görüntü BeIN SPORT)

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:13
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