Giuliano'ya çift baraj!
Bursasporlu Emmanuel Badu, Fenerbahçe maçında bir pozisyonda barajın arkasına yatarak ilginç bir harekete imza attı
Bursaspor, Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligde 7 haftadır yenilgi yüzü görmeyen iki takımın mücadelesi kıran kırana pozisyonlara sahne alıyor. Bursasporlu futbolcu Emmanuel Badu ise mücadelenin 18. dakikasında yaptığı hareketle dikkatleri çekti.
Fenerbahçe, ceza sahasının hemen dışından bir frikik kazanırken Bursasporlu futbolcular, kalabalık bir baraj kurdu. Badu, baraj kuran arkadaşlarının arkasında yere uzanarak yerden gelebilecek topu engellemek istedi. Bu olay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte o görüntü (Görüntü BeIN SPORT)
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:13
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"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
Toplam 10
Yorum
kosovali Messi ve Ronaldo cok balli , cunku onlarda shevcenko ronaldo ( brezilya ) , ronaldinho , delpiero , Henry , Berkamp , Nistelrooy ,vs yok
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
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