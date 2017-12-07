Soldado, Galatasaray’ı yakaladıklarını belirterek, “Beşiktaş’ın da Şampiyonlar Ligi’nde oynamasını fırsata çevirebiliriz. Herkes elinden geleni yaparsa şampiyon oluruz” dedi

FENERBAHÇE'NİN İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Tivibuspor'a konuştu. Tecrübeli oyuncu, 3 maçlık galibiyet serisine dikkat çekerek, "Bir ay öncesine göre öz güvenimiz çok fazla. Galatasaray'ın fikstürü zorlaştı ve çok puan kaybettiler. Onları yakaladık. Beşiktaş da bizi çok zorlayacak. Ama onların Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını fırsata çevirebiliriz. Şampiyonluk bize bağlı. Herkes elinden geleni yaparsa, inanıyorum ki şampiyon biz olacağız" dedi.



Hazır değildim

İSPANYOL forvet, kendi performansı için de şunları söyledi: "İyi bir sezon başlangcı olmadı. Uzun bir diz sakatlığımı geride bırakmıştım. Tam hazır olmadan oynamak durumunda kaldım. Sonraki dönemde Janssen geldi ve goller atmaya başladı. 2. plana düştüm. Sivas maçında oynama şansı buldum ve insanlara biriz olsun neler yapabileceğimi göstermiş oldum. Daha fazla oynayıp, atabildiğim kadar gol atmak istiyorum."



Kocaman şans

SOLDADO, teknik direktör Aykut Kocaman'ın eski bir forvet olmasının tüm takım için avantaj olduğunu da belirterek, "Rakipleri çok iyi tanıyor ve bize bilmemiz gereken her şeyi anlatıyor. Şu an ligin en golcü takımıyız ve bence bunun nedeni Kocaman'ın futbol bilgisi" dedi.



