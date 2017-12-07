Kulübeye demir attılar

BİR ara ilk onbirde banko oynayan Luis Neto ile Carlos Kameni, kulübeye demirledi. Neto, Osmanlıspor maçından sonra ligde bir daha forma yüzü göremezken, Kameni de 3-3'lük Kayseri maçından sonra kaleyi Volkan Demirel'e kaptırdı. Volkan'ın eski formunu bulması, defansta da Skrtel ile Neustadter'in uyumu nedeniyle iki isim şimdilik 11'den umudu kesti.