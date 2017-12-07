 Kulübeye demir attılar – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Kulübeye demir attılar

    Kulübeye demir attılar
    BİR ara ilk onbirde banko oynayan Luis Neto ile Carlos Kameni, kulübeye demirledi. Neto, Osmanlıspor maçından sonra ligde bir daha forma yüzü göremezken, Kameni de 3-3'lük Kayseri maçından sonra kaleyi Volkan Demirel'e kaptırdı. Volkan'ın eski formunu bulması, defansta da Skrtel ile Neustadter'in uyumu nedeniyle iki isim şimdilik 11'den umudu kesti.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
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