Kulübeye demir attılar
BİR ara ilk onbirde banko oynayan Luis Neto ile Carlos Kameni, kulübeye demirledi. Neto, Osmanlıspor maçından sonra ligde bir daha forma yüzü göremezken, Kameni de 3-3'lük Kayseri maçından sonra kaleyi Volkan Demirel'e kaptırdı. Volkan'ın eski formunu bulması, defansta da Skrtel ile Neustadter'in uyumu nedeniyle iki isim şimdilik 11'den umudu kesti.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:30
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