Kaybetmeyi sevmem

Valbuena, kaybedince kendini iyi hissetmediğini belirtti: “Futbol benim tutkum. Bana göre mağlubiyetten nefret etmek gerek. Maç kaybetmek hafta sonumu berbat eden bir durum.”

FENERBAHÇE'DE son dönemde taktik gereği yedek kalsa da 3 gol 4 asist ile takıma önemli katkı sağlayan Mathieu Valbuena, yenilmeyi hiç sevmediğini söyledi. Fransız yıldız, "Bana göre mağlubiyetten nefret etmek gerekiyor. Geriye düştüğümüz maçlarda çok daha fazla inisiyatif almaya çalışırım. Çünkü yenildiğimiz zaman kendimi hiç iyi hissetmem. Futbol benim tutkum çünkü. Maç kaybetmek hafta sonumu tamamen berbat eden bir durum" ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli taraftarların Marsilya'dan çok daha fazla tutkulu olduklarını da belirten Valbuena, "Beni şimdiye kadarki en etkileyenmaç kesinlikle Galatasaray derbisiydi. O ateşi hissettim. Gerçekten inanılmazdı. Ligde ilk golümü attığım Trabzonspor maçını da söyleyebilirim. Üzücü olan ise Vardar'a elenmekti" diye konuştu.