En zorlu gruptayız

BAŞANTRENÖR Veljko Basic, CEV Şampiyonlar Ligi'nde en zor gruplardan birine düştüklerini belirtti. "Perugia, İtalya Ligi'nde namağlup. Roeselare ise Belçika şampiyonu ve milli takım oyuncularından kurulu kaliteli bir takım" diyen Basic, Arkas maçındaki gibi bir oyun ortaya koyup, galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.



Rakip Roeselare

FENERBAHÇE Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bugün Belçika'nın Knack Roeselare ekibini konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Sarı- lacivertliler, grupta Knack Roeselare'nin yanı sıra İtalyan ekipleri Cucine Lube ve Perugia ile mücadele edecek.