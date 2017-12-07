 Böylesini görmedim – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Böylesini görmedim

    Böylesini görmedim

    Sosyal medyada taraftarların sorularını yanıtlayan sambacı, “Çok tutkulu bir ortam, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Brezilya’da da büyük derbiler oynadım ama buradakiler daha ateşli” dedi

    Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Giuliano, taraftarlar ile Twitter üzerinden bir söyleşi gerçekleştirdi. Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertlilerin, F.Bahçe'nin resmi Twitter hesabına gönderdiği soruları içtenlikle yanıtladı. F.Bahçe'de mutlu olduğunu söyleyen 27 yaşındaki futbolcu; Türkiye, F.Bahçe ve Süper Lig derbileri için gelen bir soruya "Çok tutkulu bir ortam, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Brezilya'da da büyük derbiler oynadım ama buradakiler çok daha ateşli" cevabını verdi. Kulübe geliş sürecini "Benim için kolay bir karardı. Harika bir şehir. F.Bahçe Türkiye'nin gerçekten büyük bir kulübü" diye açıklayan orta saha, 'F.Bahçe'yi tek kelime anlatsan ne olurdu?' sorusunu şu şekilde cevapladı: "Muhteşem."

    ÇILGIN, TUTKULU, AİLE
    Giulian o, taraftarları "Çılgın, tutkulu, aile" olarak nitelerken, unutamadığı bir maç olup olmadığıyla ilgili de "Geçen yıl Zenit'te oynarken İsrail'de 3-0 gerideydik. Maçı 4-3 kazandık. 1 gol attım, 3 asist yaptım" dedi.


    GiULiANO'DAN İNCİLER

    Öğrendiğin ilk Türkçe kelimeler? Merhaba, nasılsın, iyiyim, teşekkür ederiz.

    En sevdiğin şehir hangisi? Roma, doğduğum şehir Curitiba, Londra ve tabii ki İstanbul.

    İstanbul'da ilk gezdiğin tarihi yer neresi oldu? Sultanahmet Camii

    Yediğin ilk Türk yemeği? Kebap

    Futbolcu idolün var mı? Varsa kim? Ronaldinho

    Çay mı kahve mi? Türk çayı

    Zenit taraftarı mı? Fenerbahçe taraftar mı? Fenerbahçe.

    En sevdiğin tatlı? Baklava

    Gol mü asist mi? Gol.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:13
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