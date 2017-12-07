Böylesini görmedim
Sosyal medyada taraftarların sorularını yanıtlayan sambacı, “Çok tutkulu bir ortam, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Brezilya’da da büyük derbiler oynadım ama buradakiler daha ateşli” dedi
Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Giuliano, taraftarlar ile Twitter üzerinden bir söyleşi gerçekleştirdi. Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertlilerin, F.Bahçe'nin resmi Twitter hesabına gönderdiği soruları içtenlikle yanıtladı. F.Bahçe'de mutlu olduğunu söyleyen 27 yaşındaki futbolcu; Türkiye, F.Bahçe ve Süper Lig derbileri için gelen bir soruya "Çok tutkulu bir ortam, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Brezilya'da da büyük derbiler oynadım ama buradakiler çok daha ateşli" cevabını verdi. Kulübe geliş sürecini "Benim için kolay bir karardı. Harika bir şehir. F.Bahçe Türkiye'nin gerçekten büyük bir kulübü" diye açıklayan orta saha, 'F.Bahçe'yi tek kelime anlatsan ne olurdu?' sorusunu şu şekilde cevapladı: "Muhteşem."
ÇILGIN, TUTKULU, AİLE
Giulian o, taraftarları "Çılgın, tutkulu, aile" olarak nitelerken, unutamadığı bir maç olup olmadığıyla ilgili de "Geçen yıl Zenit'te oynarken İsrail'de 3-0 gerideydik. Maçı 4-3 kazandık. 1 gol attım, 3 asist yaptım" dedi.
GiULiANO'DAN İNCİLER
Öğrendiğin ilk Türkçe kelimeler? Merhaba, nasılsın, iyiyim, teşekkür ederiz.
En sevdiğin şehir hangisi? Roma, doğduğum şehir Curitiba, Londra ve tabii ki İstanbul.
İstanbul'da ilk gezdiğin tarihi yer neresi oldu? Sultanahmet Camii
Yediğin ilk Türk yemeği? Kebap
Futbolcu idolün var mı? Varsa kim? Ronaldinho
Çay mı kahve mi? Türk çayı
Zenit taraftarı mı? Fenerbahçe taraftar mı? Fenerbahçe.
En sevdiğin tatlı? Baklava
Gol mü asist mi? Gol.
ÇILGIN, TUTKULU, AİLE
Giulian o, taraftarları "Çılgın, tutkulu, aile" olarak nitelerken, unutamadığı bir maç olup olmadığıyla ilgili de "Geçen yıl Zenit'te oynarken İsrail'de 3-0 gerideydik. Maçı 4-3 kazandık. 1 gol attım, 3 asist yaptım" dedi.
GiULiANO'DAN İNCİLER
Öğrendiğin ilk Türkçe kelimeler? Merhaba, nasılsın, iyiyim, teşekkür ederiz.
En sevdiğin şehir hangisi? Roma, doğduğum şehir Curitiba, Londra ve tabii ki İstanbul.
İstanbul'da ilk gezdiğin tarihi yer neresi oldu? Sultanahmet Camii
Yediğin ilk Türk yemeği? Kebap
Futbolcu idolün var mı? Varsa kim? Ronaldinho
Çay mı kahve mi? Türk çayı
Zenit taraftarı mı? Fenerbahçe taraftar mı? Fenerbahçe.
En sevdiğin tatlı? Baklava
Gol mü asist mi? Gol.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:13
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