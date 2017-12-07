Böylesini görmedim

Fenerbahçe'ninparlayan yıldızı Giuliano, taraftarlar ileüzerinden bir söyleşi gerçekleştirdi. Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertlilerin,'nin resmi Twitter hesabına gönderdiği soruları içtenlikle yanıtladı.'de mutlu olduğunu söyleyen 27 yaşındaki futbolcu;derbileri için gelen bir soruya "Çok tutkulu bir ortam, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Brezilya'da da büyük derbiler oynadım ama buradakiler çok daha ateşli" cevabını verdi. Kulübe geliş sürecini "Benim için kolay bir karardı. Harika bir şehir.Türkiye'nin gerçekten büyük bir kulübü" diye açıklayan orta saha, ''yi tek kelime anlatsan ne olurdu?' sorusunu şu şekilde cevapladı: "Muhteşem.", taraftarları "" olarak nitelerken, unutamadığıbir maç olup olmadığıyla ilgili de"Geçen yıl Zenit'te oynarken İsrail'de3-0 gerideydik. Maçı 4-3 kazandık.1 gol attım, 3 asist yaptım" dedi.Öğrendiğin ilk Türkçe kelimeler? Merhaba, nasılsın, iyiyim, teşekkür ederiz.En sevdiğin şehir hangisi? Roma, doğduğum şehir Curitiba, Londra ve tabii ki İstanbul.İstanbul'da ilk gezdiğin tarihi yer neresi oldu? Sultanahmet CamiiYediğin ilk Türk yemeği? KebapFutbolcu idolün var mı? Varsa kim? RonaldinhoÇay mı kahve mi? Türk çayıZenit taraftarı mı? Fenerbahçe taraftar mı? Fenerbahçe.En sevdiğin tatlı? BaklavaGol mü asist mi? Gol.