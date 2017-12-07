Biletler jet hızıyla satıldı

BURSASPOR deplasmanında, Fenerbahçeli taraftarlara ayrılan biletler tükendi. Sarı-lacivertli yönetim, resmi siteden taraftarlara gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Biletlere mevcut kontenjanın çok üzerinde talep geldiği, başvuru sırasına göre dağıtım yapıldığı açıklandı. Bursa B.Şehir Belediye Stadyumu'nda yarın akşam 2 bini aşkın Fenerbahçe taraftarı yer alacak.