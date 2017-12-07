 Biletler jet hızıyla satıldı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Biletler jet hızıyla satıldı

    Biletler jet hızıyla satıldı
    BURSASPOR deplasmanında, Fenerbahçeli taraftarlara ayrılan biletler tükendi. Sarı-lacivertli yönetim, resmi siteden taraftarlara gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Biletlere mevcut kontenjanın çok üzerinde talep geldiği, başvuru sırasına göre dağıtım yapıldığı açıklandı. Bursa B.Şehir Belediye Stadyumu'nda yarın akşam 2 bini aşkın Fenerbahçe taraftarı yer alacak.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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