Biletler jet hızıyla satıldı
BURSASPOR deplasmanında, Fenerbahçeli taraftarlara ayrılan biletler tükendi. Sarı-lacivertli yönetim, resmi siteden taraftarlara gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Biletlere mevcut kontenjanın çok üzerinde talep geldiği, başvuru sırasına göre dağıtım yapıldığı açıklandı. Bursa B.Şehir Belediye Stadyumu'nda yarın akşam 2 bini aşkın Fenerbahçe taraftarı yer alacak.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:27
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