 Alper: Yine şampiyonluk istiyorum – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Alper: Yine şampiyonluk istiyorum

    Alper: Yine şampiyonluk istiyorum
    Alper Potuk, sarı-lacivertli formayla yeniden Süper Lig şampiyonluğu yaşamak istediğini söyledi. Ligin heyecanlı geçtiğini anlatan Alper, "Özellikle son 3 maçta bambaşka bir F.Bahçe var. Çok güzel bir lig geçiyor. Az hata yapanın kazanacağı bir lig. İnşallah az hata yaparız ve sezon sonu kazanan biz oluruz" dedi.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:16
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