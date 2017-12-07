Alper: Yine şampiyonluk istiyorum
Alper Potuk, sarı-lacivertli formayla yeniden Süper Lig şampiyonluğu yaşamak istediğini söyledi. Ligin heyecanlı geçtiğini anlatan Alper, "Özellikle son 3 maçta bambaşka bir F.Bahçe var. Çok güzel bir lig geçiyor. Az hata yapanın kazanacağı bir lig. İnşallah az hata yaparız ve sezon sonu kazanan biz oluruz" dedi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:16
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