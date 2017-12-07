Alper: Yine şampiyonluk istiyorum

Alper Potuk, sarı-lacivertli formayla yeniden Süper Lig şampiyonluğu yaşamak istediğini söyledi. Ligin heyecanlı geçtiğini anlatan Alper, "Özellikle son 3 maçta bambaşka bir F.Bahçe var. Çok güzel bir lig geçiyor. Az hata yapanın kazanacağı bir lig. İnşallah az hata yaparız ve sezon sonu kazanan biz oluruz" dedi.