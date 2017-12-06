Tite’den mesaj var: İzliyorum ona göre!

LİGDEKİ gol sayısını da 7'ye çıkaran Giuliano'ya ilk tebrik Brezilya Milli Takımı'nın hocası Tite'den geldi. Tite, yardımcısı Claudio Taffarel aracılığıyla Giuliano ile temas kurup, "Seni yakından izliyorum" mesajını gönderdi. Tite'nin bir başka yardımcısı Cleber Xavier'in de ilerleyen haftalarda İstanbul'a gelerek Giuliano'yu izleyeceği öğrenildi.