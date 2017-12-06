 Sudan’a forma gitti – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Sudan’a forma gitti

    Sudan’a forma gitti
    Fenerbahçe'den Afrika hamlesi geldi... Sarı-lacivertli yönetim, Türkiye'nin Sudan Büyükelçiliği vasıtasıyla ülkede forma kampanyası başlattı. Sudan'daki gençlere kulübün gönderdiği formalar dağıtılmaya başlandı
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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