RvP için karar verildi! Fernandao...

Ligde son 3 karşılaşmasını kazanarak zirve yarışına ortak olan F.Bahçe, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kanarya, sol bek, sol açık ve orta sahaya takviye yapacak. Forvet hattına ise bir transfer düşünülmüyor. Akşam'ın haberine göre; Teknik Direktör Aykut Kocaman, gol bölgesinde elinde alternatif olmasını istiyor. Bu durumda ileri uçta Janssen ve Soldado'nun alternatifi olarak sezon başından beri çok tartışılan Robin van Persie'yi takımda tutmayı hedefliyor. Kocaman'ın bu kararının arkasında ise Hollandalı oyuncuya bir teklif gelmemesi ve takımın diğer santrforu Fernandao'nun Bursaspor ve Sivasspor'un radarında olması. Deneyimli çalıştırıcı, Brezilyalı oyuncusunu satarak maddi sıkıntıda olan kulübe biraz da katkı yapmak istiyor.



KASIMPAŞA MAÇINDA PROTESTO

Fernandao, bu takımlardan birine giderse kadrodaki yabancı kontenjanından da yer açılmış olacak. Böylece genç oyuncu Eljif Elmas kadroda yerini alabilecek. Yapılacak 3 transfer içinde kadroda hangi yabancı oyuncuların gönderileceği merak konusu. RVP'ye bir teklif gelmesi durumunda ise şartlara göre izin verilecek. Bu durumda da yeni bir forvet transferi gündeme gelecek. RvP 100 gün sonra Kasımpaşa maçında kadroda yer almıştı. Sarı-Lacivertli taraftarların bir bölümü Hollandalı yıldızı protesto etmişti.



40 GOL VE 8 ASİSTLİK KATKI

F.Bahçe'ye 2015-16 sezonu öncesinde katılan Hollandalı yıldızın transferi büyük yankı uyandırmıştı. Ancak takıma katkısı ismi kadar büyük olmadı. Bu sezona kadar resmi müsabakalarda toplamda 4968 dakika sahada kaldı. Tecrübeli golcü bu sürede 40 gol, 8 asistlik katkı sağladı. Bu sezon 4 maçta formayı sırtına geçiren tecrübeli futbolcu toplamda sadece 199 dakika sahada kalırken skora ise etki edemedi.