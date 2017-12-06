 Potada rakip Canpack – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Potada rakip Canpack

    Potada rakip Canpack
    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. maçında bugün Polonya'nın Wisla CANPACK takımını konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma 20.00'de başlayacak. İlk 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 2. sırada bulunuyor. Grupta tek galibiyeti bulunan Wisla CANPACK ise averajla 6. sırada yer alıyor. Maçı FB TV yayınlayacak.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:02
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