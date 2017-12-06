Potada rakip Canpack

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. maçında bugün Polonya'nın Wisla CANPACK takımını konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma 20.00'de başlayacak. İlk 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 2. sırada bulunuyor. Grupta tek galibiyeti bulunan Wisla CANPACK ise averajla 6. sırada yer alıyor. Maçı FB TV yayınlayacak.