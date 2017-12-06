Formayı Aatıf ’a kaptırdı

F.Bahçe ile 11'i ilk onbirde olmak üzere 13 maça çıkan Valbuena, 4 gol-4 asistle kağıt üstünde başarılı bir performans ortaya koydu. Aykut hoca, takım savunmasını zaafa uğrattığı gerekçesiyle Aatıf'ı Fransız yıldıza tercih etmeye başladı.