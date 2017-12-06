 Formayı Aatıf ’a kaptırdı – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Formayı Aatıf ’a kaptırdı

    Formayı Aatıf ’a kaptırdı
    F.Bahçe ile 11'i ilk onbirde olmak üzere 13 maça çıkan Valbuena, 4 gol-4 asistle kağıt üstünde başarılı bir performans ortaya koydu. Aykut hoca, takım savunmasını zaafa uğrattığı gerekçesiyle Aatıf'ı Fransız yıldıza tercih etmeye başladı.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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