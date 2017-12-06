En iyisi Eljif Elmas

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı 18 yaşındaki futbolcu, ülkesi Makedonya’da 2016-17 sezonunun ‘En iyi genç oyuncusu’ ödülüne layık görüldü

Fenerbahçe'nin sezon başında Rabotnicki'den 3 yıllığına kadrosanu kattığı Eljif Elmas, Makedonya'da geçen sezonun en iyi genç oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Makedonya Futbol Federasyonu, ülke futbolunda 16 kategoride 2016-2017 sezonunun en iyilerinin ödüllendirirken 'En iyi genç oyuncu' ödülü sarı-lacivertli futbolcuya verildi. Onunla birlikte milli takımlardan takım arkadaşı olan 1995 doğumlu Enis Bardhi de 'Yurtdışında oynayan en iyi Makedon oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Eylül ayında 18 yaşını dolduran genç orta saha, Ocak transfer döneminde Fenerbahçe'nin resmi kadrosuna kayıt edilebilecek. Eljif Elmas, Fenerbahçe U21 formasıyla 3 maç, Fenerbahçe A Takımı ile ise Cagliari ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkmıştı.