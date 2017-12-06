FENERBAHÇE sahada başarılı sonuçlara imza atınca bu tablo tribünlere de yansıdı. Ligdeki son 3 maçını galip bitiren sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa maçında 33 bin kişiye oynarken, bu rakam bu sezon Beşiktaş (44 bin 700) ve Trabzonspor (39 bin 500) derbileri haricindeki en yüksek doluluk oranı oldu. Yani derbiler dışında ilk kez 30 bin barajı aşıldı.Sezon başında 21 bin kombine bilet satan Fenerbahçe'de, geçen yılki sonuçlar ve bu sezon başındaki beklenmeyen kayıplar nedeniyle taraftar sayısında oldukça ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Fakat arka arkaya gelen zaferlerle özellikle kombineli taraftarlar tribünlere geri döndü. Kasımpaşa mücadelesini kombine alan taraftarların %92'si (19 bin 350) statta izledi. Ayrıca 14 bine yakın da bilet satıldı.sezon 14 haftalıkperiyotta 24 bin 300 seyirciortalamasına oynayanKanarya, bu yıl ise'lik artışlarakamı'e çıkardı. Ayrıcabu hafta oynanacak Bursaspor maçınada yoğun talep olduğu bildirildi.Bursaspor'uniçinayırdığı 2165 bilet hemen tükenirken,Fenerbahçeli taraftarlardansarı-lacivertli kulübe bu sayınınkadar biletisteği geldi.Fenerbahçe, Passolig Kart adedinde sezon başından bu yana 60 binlik bir artış yaşadı. Sarı-lacivertli kulüp, bu sıralamada 608 bin 246 kartla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada.Sonuçların yanı sıra teknik heyet ve futbolcuların çağrısı da taraftarların tekrar kazanılmasında büyük rol oynadı. Hem Aykut Kocaman, hem de sarı-lacivertli oyuncular röportajlarda sık sık şampiyonluk yolunda Fenerbahçelilere ihtiyaç duyduklarını söylemişlerdi. Son dönemde gösterilen yoğun ilgi yönetimin de yüzünü güldürdü.F.Bahçe, ligin ilk 7 haftasına göre bambaşka bir kimliğe büründü. Attığı golden galibiyet sayısına kadar artış gösteren Kanarya artık hem topa hem oyuna daha çok hükmediyorortak olmaya başlayan sarı-lacivertli takım için ortaya çıkan rakamlar son dönemdeki sonuçların hiç de tesadüf olmadığını gösteriyor. 14 haftası geride kalan'in ilk 7 haftasına göre ikinci 7, Kanarya için oldukça iyi geçti. İlk 7 haftada 2 yenilgi, 2 beraberlik alan, aynı periyotta 180 dakika geride oynayıp 14 gol kaydetti.yenilgisi sonrası başlayan ikinci 7 haftalık süreçte ise 4 galibiyet, 3 beraberlikle 2.22 puan ortalaması tutturan Fenerbahçe, gol sayısını da 16'ya yükseltti. Rakiplerine karşı sahada sadece 4 dakika yenik oynarken, 298 dakika üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler ayrıca attığıgolle Süper Lig'in en skorer takımı durumunda.