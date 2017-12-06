Döndüler!
Kasımpaşa sınavında 33 bin kişiye oynayan F.Bahçe son 3 maçta sadece 9 puan değil kombineli taraftarları da geri kazandı. Sarı-lacivertlilerden Bursa maçı biletlerine 3 katı talep geldi
Yüzde 92'si maçta
Sezon başında 21 bin kombine bilet satan Fenerbahçe'de, geçen yılki sonuçlar ve bu sezon başındaki beklenmeyen kayıplar nedeniyle taraftar sayısında oldukça ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Fakat arka arkaya gelen zaferlerle özellikle kombineli taraftarlar tribünlere geri döndü. Kasımpaşa mücadelesini kombine alan taraftarların %92'si (19 bin 350) statta izledi. Ayrıca 14 bine yakın da bilet satıldı.
Emre BOL
Yüzde 17'lik artış
Geçen sezon 14 haftalık periyotta 24 bin 300 seyirci ortalamasına oynayan Kanarya, bu yıl ise %17'lik artışla rakamı 29 bin 300'e çıkardı. Ayrıca bu hafta oynanacak Bursaspor maçına da yoğun talep olduğu bildirildi. Bursaspor'un Fenerbahçeliler için ayırdığı 2165 bilet hemen tükenirken, Fenerbahçeli taraftarlardan sarı-lacivertli kulübe bu sayının 3 katı kadar bilet isteği geldi.
Ekstra 60 bin satış
Fenerbahçe, Passolig Kart adedinde sezon başından bu yana 60 binlik bir artış yaşadı. Sarı-lacivertli kulüp, bu sıralamada 608 bin 246 kartla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada.
Sürekli çağrı yapmışlardı
Sonuçların yanı sıra teknik heyet ve futbolcuların çağrısı da taraftarların tekrar kazanılmasında büyük rol oynadı. Hem Aykut Kocaman, hem de sarı-lacivertli oyuncular röportajlarda sık sık şampiyonluk yolunda Fenerbahçelilere ihtiyaç duyduklarını söylemişlerdi. Son dönemde gösterilen yoğun ilgi yönetimin de yüzünü güldürdü.
Şimdi gel de gör beni
F.Bahçe, ligin ilk 7 haftasına göre bambaşka bir kimliğe büründü. Attığı golden galibiyet sayısına kadar artış gösteren Kanarya artık hem topa hem oyuna daha çok hükmediyor
ZİR VEYE ortak olmaya başlayan sarı-lacivertli takım için ortaya çıkan rakamlar son dönemdeki sonuçların hiç de tesadüf olmadığını gösteriyor. 14 haftası geride kalan Süper Lig'in ilk 7 haftasına göre ikinci 7, Kanarya için oldukça iyi geçti. İlk 7 haftada 2 yenilgi, 2 beraberlik alan Fenerbahçe, aynı periyotta 180 dakika geride oynayıp 14 gol kaydetti. Akhisar yenilgisi sonrası başlayan ikinci 7 haftalık süreçte ise 4 galibiyet, 3 beraberlikle 2.22 puan ortalaması tutturan Fenerbahçe, gol sayısını da 16'ya yükseltti. Rakiplerine karşı sahada sadece 4 dakika yenik oynarken, 298 dakika üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler ayrıca attığı 30 golle Süper Lig'in en skorer takımı durumunda.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:00
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
gs4ever bu takımı kuran bu karakterde is ahlakinda prof. oyunculari alan Tudor.Kaymaginida Tudor yiyecek .Algiyi birakin artik.Bu sene sampiyon biz
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Değişimin sırrı!
Toplam 11
Yorum
yunus can 29 Hepsi doğru ama İsmail olmamış, bence sol bekte İsla oynamalı, o zaman fener daha iyi olacak inşallah.
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
AHMET EGOSU TAVAN YAPAN İKİ İNSAN CAN TOPSAKAL VE DURSUN ÖZBEK DEFOLUN GİDİN.
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