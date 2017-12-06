Dirar’a Behich görevi

BURSASPOR'da Aziz Behich'in yükselen performansı Aykut Kocaman'ın gözünü korkuttu. Sol bek oynaması rağmen son 4 maçta da gol atmayı başaran 26 yaşındaki futbolcuyu tutma görevini Dirar'a verecek olan Kocaman, talebesinden Avustralyalı'ya adım attırmamasını isteyecek.