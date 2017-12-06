 Dirar’a Behich görevi – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Dirar’a Behich görevi

    Dirar’a Behich görevi
    BURSASPOR'da Aziz Behich'in yükselen performansı Aykut Kocaman'ın gözünü korkuttu. Sol bek oynaması rağmen son 4 maçta da gol atmayı başaran 26 yaşındaki futbolcuyu tutma görevini Dirar'a verecek olan Kocaman, talebesinden Avustralyalı'ya adım attırmamasını isteyecek.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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