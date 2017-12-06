 Deplasmanda üstün – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Deplasmanda üstün

    Deplasmanda üstün

    KANARYA Bursaspor'a karşı deplasman üstünlüğünü devam ettirmek istiyor. Süper Lig'de rakibine Bursa'da en son 20 Mart 2009 tarihinde yenilen F.Bahçe, bu karşılaşmanın ardından deplaslanda çıktığı 8 mücadelede 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Kanarya 10 gol atarken, Bursa ise 6 gol bulabildi.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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