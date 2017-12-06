Deplasmanda üstün

KANARYA Bursaspor'a karşı deplasman üstünlüğünü devam ettirmek istiyor. Süper Lig'de rakibine Bursa'da en son 20 Mart 2009 tarihinde yenilen F.Bahçe, bu karşılaşmanın ardından deplaslanda çıktığı 8 mücadelede 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Kanarya 10 gol atarken, Bursa ise 6 gol bulabildi.