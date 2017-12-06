Başkanlık yarışı

Sarı-lacivertli camiada 2018 yılının mayıs ayında olağan genel kurul yapılacak. Seçime yaklaşık 6 ay var ama hem heyecanı, hem de adayların çalışmaları şimdiden başladı. Aziz Yıldırım resmi olarak adaylığını duyurmasa da daha yaz aylarında, kongrede destek için üyelerle iletişime geçmeye başladı.

Yıldırım, üyelerle birebir temaslara da hız verdi. Başkan, son 10 günde Yalova, Denizli, Tekirdağ, Edirne ve Düzce'ye ziyaretlerde bulundu. Kongre için adaylığını aylar öncesinden açıklayan Ali Koç, seçim çalışmaları öncesi ilk adımını 1907 Fenerbahçe Derneği'ndeki başkanlık görevini bırakarak başladı.

Koç, kulüpten üye bilgilerini istemiş ancak alamamıştı. Bu nedenle öncelik iletişim çalışmalarına verildi. Fenerbahceliyiz.net internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden hazırlıklar sürdürülüyor.