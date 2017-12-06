Başkanlık yarışı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaz aylarında üyeleri aramaya başlamıştı. Son günlerde ise ziyaretlere hız verdi. 1907 Derneği’ndeki başkanlık görevini bırakan Ali Koç ise iletişim çalışmalarına yoğunlaştı.
Sarı-lacivertli camiada 2018 yılının mayıs ayında olağan genel kurul yapılacak. Seçime yaklaşık 6 ay var ama hem heyecanı, hem de adayların çalışmaları şimdiden başladı. Aziz Yıldırım resmi olarak adaylığını duyurmasa da daha yaz aylarında, kongrede destek için üyelerle iletişime geçmeye başladı.
Yıldırım, üyelerle birebir temaslara da hız verdi. Başkan, son 10 günde Yalova, Denizli, Tekirdağ, Edirne ve Düzce'ye ziyaretlerde bulundu. Kongre için adaylığını aylar öncesinden açıklayan Ali Koç, seçim çalışmaları öncesi ilk adımını 1907 Fenerbahçe Derneği'ndeki başkanlık görevini bırakarak başladı.
Koç, kulüpten üye bilgilerini istemiş ancak alamamıştı. Bu nedenle öncelik iletişim çalışmalarına verildi. Fenerbahceliyiz.net internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden hazırlıklar sürdürülüyor.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:32
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Şener ve İsmail göz dolduruyor
Toplam 5
Yorum
yunus can 29 Sol bek sıkıntı , burada İSLA denenmeli, hücum gücümüz müthiş olur.
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Janssen için flaş iddia
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Sezon bitsin görürüz ne olacağını , bu sene şampiyon olmak için elinden geleni yapsın Jansen o yeter.
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Tudor'a tam destek
Toplam 8
Yorum
AHMET ALLAH AŞKINA ÜÇ BEŞ SPOR YAZARI İSTEDİ DİYE KOSKOCA GS KULÜBÜ HEMEN TEKNİK DİREKTÖR MÜ DEĞİŞTİRECEK. ÇOCUK OYUNCAĞI MI BU?
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