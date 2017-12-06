 Başkanlık yarışı – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Başkanlık yarışı

    Başkanlık yarışı

    Fenerbahçe Başkanı , yaz aylarında üyeleri aramaya başlamıştı. Son günlerde ise ziyaretlere hız verdi. 1907 Derneği’ndeki başkanlık görevini bırakan ise iletişim çalışmalarına yoğunlaştı.

    Sarı-lacivertli camiada 2018 yılının mayıs ayında olağan genel kurul yapılacak. Seçime yaklaşık 6 ay var ama hem heyecanı, hem de adayların çalışmaları şimdiden başladı. resmi olarak adaylığını duyurmasa da daha yaz aylarında, kongrede destek için üyelerle iletişime geçmeye başladı.

    Yıldırım, üyelerle birebir temaslara da hız verdi. Başkan, son 10 günde Yalova, Denizli, Tekirdağ, Edirne ve Düzce'ye ziyaretlerde bulundu. Kongre için adaylığını aylar öncesinden açıklayan , seçim çalışmaları öncesi ilk adımını 1907 Fenerbahçe Derneği'ndeki başkanlık görevini bırakarak başladı.

    Koç, kulüpten üye bilgilerini istemiş ancak alamamıştı. Bu nedenle öncelik iletişim çalışmalarına verildi. Fenerbahceliyiz.net internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden hazırlıklar sürdürülüyor.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:32
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