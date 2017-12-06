Aynen devam
Paşa’ya karşı takımını 4-6-0 gibi sahaya dizen ancak dönüşümlü olarak çift ve tek forvet uygulamaları ile rakibin kafasını karıştıran sarı-lacivertli hoca, Bursa’da da bu dizilişe benzer bir sistemi hayata geçirecek
İSLA YİNE KULÜBEDE
Bursa'da da bu sistem sürecek. Ufak bir değişiklikle tabii... Cezası biten Janssen, Alper'in yerine ilk 11'e dahil edilecek. Janssen, birkaç maçta Soldado oyuna dahil edilince sol kanata kaymış, defansif özellikler de sergilemişti. Dizinde ağrısı olan ancak maça yetişmesi beklenen Hollandalı forvet, Bursaspor karşısında Giuliano ile birlikte Kanarya'nın hücum gücünü oluşturacak. Kocaman, Bursa'da fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor. Valbuena ve İsla'nın sakatlık yaşadıkları dönemde şanslarını iyi kullanan Aatıf ve Şener Özbayraklı ilk onbirde görev yapmaya devam edecek. Sakatlığa iyiye giden Soldado, yetişirse Bursa'da yedek. Defans hattı da yine Skrtel- Neustadter'den oluşacak.
İşliyorsa denensin
4-6-0 Bursa'da tutar mı, bilemeyiz... Fenerbahçe'nin bir oyun planı olmalı ve rakip kim olursa olsun ona göre oynamalı. Janssen gezgin ve savaşçı bir santrfor. Kasımpaşa maçındaki yapıya uyabileceğini düşünüyorum. Ama 'Bursaspor maçına şöyle, Kasımpaşa maçına böyle' diye bir şey olmaz. Bu yapı işliyorsa her maç bunu denemek gerek. Bursa maçında eğer bir sorun yaşanırsa, bu işin savunma kısmında olabilir.
Mini yorum Mert Aydın
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:16
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 14
Yorum
tolga mesele tudorun sistemlerini allak bullak etmesi tudor takımla cok oynuyor ilk sistemi harikaydı ama maceracı tudor sistemi alt üst etti
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Disiplin sevkleri açıklandı
Toplam 3
Yorum
Hamıt ALLLAH ALLAH ben Beşiktasın 3 yıldızı formasında Biliyordum 6mımışki
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama!
Toplam 9
Yorum
TCelcius Gayet doğru mantıklı ve yerinde bir yazı olmuş bazı şeyleri ifşa etmezsen şaklabanlar devam ediyor fb türk futbolunun en rezil takımıdır
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