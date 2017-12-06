Aynen devam

Paşa’ya karşı takımını 4-6-0 gibi sahaya dizen ancak dönüşümlü olarak çift ve tek forvet uygulamaları ile rakibin kafasını karıştıran sarı-lacivertli hoca, Bursa’da da bu dizilişe benzer bir sistemi hayata geçirecek

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa karşısında sahaya sürdüğü ve rakibi baskı altına alan oyun kurgusunu bundan sonraki maçlarda da sürdürme kararı aldı. Orta alanda Mehmet Topal ve Josef'le defans güvenliği sağlayan Kocaman, gol bölgelerinde de Giuliano'nun formundan azami biçimde faydalanmaya devam edecek. Paşa'ya karşı klasik bir golcüsü olmadığı için takımını 4-6-0 gibi sahaya dizen tecrübeli çalıştırıcı, Alper-Giuliano ikilisini gole yakın oynatmış, bundan maksimum verimi almıştı. Giuliano, maç içinde zaman zaman çift, zaman zaman tek forvet olarak dönüştürülen bu santforsuz hücum hattında iki gol birden atmıştı.



İSLA YİNE KULÜBEDE

Bursa'da da bu sistem sürecek. Ufak bir değişiklikle tabii... Cezası biten Janssen, Alper'in yerine ilk 11'e dahil edilecek. Janssen, birkaç maçta Soldado oyuna dahil edilince sol kanata kaymış, defansif özellikler de sergilemişti. Dizinde ağrısı olan ancak maça yetişmesi beklenen Hollandalı forvet, Bursaspor karşısında Giuliano ile birlikte Kanarya'nın hücum gücünü oluşturacak. Kocaman, Bursa'da fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor. Valbuena ve İsla'nın sakatlık yaşadıkları dönemde şanslarını iyi kullanan Aatıf ve Şener Özbayraklı ilk onbirde görev yapmaya devam edecek. Sakatlığa iyiye giden Soldado, yetişirse Bursa'da yedek. Defans hattı da yine Skrtel- Neustadter'den oluşacak.



İşliyorsa denensin

4-6-0 Bursa'da tutar mı, bilemeyiz... Fenerbahçe'nin bir oyun planı olmalı ve rakip kim olursa olsun ona göre oynamalı. Janssen gezgin ve savaşçı bir santrfor. Kasımpaşa maçındaki yapıya uyabileceğini düşünüyorum. Ama 'Bursaspor maçına şöyle, Kasımpaşa maçına böyle' diye bir şey olmaz. Bu yapı işliyorsa her maç bunu denemek gerek. Bursa maçında eğer bir sorun yaşanırsa, bu işin savunma kısmında olabilir.

Mini yorum Mert Aydın