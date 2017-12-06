 Akıl babası Parreira – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Akıl babası Parreira

    Akıl babası Parreira
    AYKUT Kocaman, Kasımpaşa karşısında uygulattığı 4-6-0'ı, Brezilya Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski hocası Carlos Alberto Parreira'dan esinlendi. Kocaman, Parreira'nın "Futbolun geleceği olacak" dediği bu sistemi kendi futbol bilgisi ile revize edip hayata geçirdi.

    'İSTİFA ETME' DEMİŞ
    Parreira, 1995-96 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış, Aykut Kocaman 8 gollük bir katkı vermişti. Parreira ile Kocaman hala sık sık görüşüyor. Brezilyalı hocanın, Osmanlı maçından sonra istifa sinyali veren eski öğrencisini arayıp vazgeçmesini söylediği ortaya çıktı.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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