Akıl babası Parreira

AYKUT Kocaman, Kasımpaşa karşısında uygulattığı 4-6-0'ı, Brezilya Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski hocası Carlos Alberto Parreira'dan esinlendi. Kocaman, Parreira'nın "Futbolun geleceği olacak" dediği bu sistemi kendi futbol bilgisi ile revize edip hayata geçirdi.



'İSTİFA ETME' DEMİŞ

Parreira, 1995-96 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış, Aykut Kocaman 8 gollük bir katkı vermişti. Parreira ile Kocaman hala sık sık görüşüyor. Brezilyalı hocanın, Osmanlı maçından sonra istifa sinyali veren eski öğrencisini arayıp vazgeçmesini söylediği ortaya çıktı.