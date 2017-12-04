Seramiksan Fenerbahçe'ye konuk olacak
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a 3-0'lık skorlarla yenilen 9'uncu sıradaki Seramiksan, yarın ilk yarının son haftasında deplasmanda zirve takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Turgutlu temsilcisi güçlü rakibinden puan koparıp devre arasına moralli girmeye çalışacak. Fenerbahçe ligdeki tek yenilgisini VakıfBank deplasmanında aldı. Çanakkale Belediyespor ise Anafartalar Spor Salonu'nda 17.00'de Galatasaray'ı konuk edecek.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:49
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Florya karıştı
Toplam 19
Yorum
feghouli iyi belhanda'yı da dünya kupası nda okuturuz.
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 15
Yorum
MERT Dursun, Terimi getirmediğin her dakika beddualar yağıyor sana bilesin. Getir kardeşim, Şampiyon olamasak da en azından itibarımız olur.
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 14
Yorum
cetin İyice gerilere düşelim Fatih Terim'e öyle verelim diyorsunuz yani... Verecekseniz şimdi verin bari be...
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