 Seramiksan Fenerbahçe'ye konuk olacak – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Seramiksan Fenerbahçe'ye konuk olacak

    Seramiksan Fenerbahçe'ye konuk olacak

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a 3-0'lık skorlarla yenilen 9'uncu sıradaki Seramiksan, yarın ilk yarının son haftasında deplasmanda zirve takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

    Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Turgutlu temsilcisi güçlü rakibinden puan koparıp devre arasına moralli girmeye çalışacak. Fenerbahçe ligdeki tek yenilgisini VakıfBank deplasmanında aldı. Çanakkale Belediyespor ise Anafartalar Spor Salonu'nda 17.00'de Galatasaray'ı konuk edecek.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:49
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