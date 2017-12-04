Şener ve İsmail göz dolduruyor
Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncuları Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı gösterdikleri performansla göz dolduruyor. Süper Lig’de son haftalarda yükseliş gösteren Şener ve İsmail, takımlarına hem defansif hem de ofansif olarak katkıda bulunuyor.
Fenerbahçe'nin oynadığı son 3 müsabakada da 90 dakika forma giyen İsmail Köybaşı ise savunmada kestiği ataklar ve önünde oynayan Aatif Chahechouhe ile sağladığı uyumla takımına büyük katkı sağlayanlar arasındaydı. Gösterdiği performansla son haftalarda Hasan Ali Kaldırım'dan formayı kapan Köybaşı, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın sol bek mevkisinde görev verdiği isimlerin başında geliyor.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:03
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Sıra futbolculara geldi! Önce Belhanda...
Toplam 3
Yorum
eleman belhandanin oyun akarken zaten bir sut cektigini görmedim,adam kaleye yakin yerdeki serbest vurusta bile orta yapiyo
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Sıra futbolculara geldi! Önce Belhanda...
Toplam 3
Yorum
cabbar belhanda ve feghuli nin bu takıma katkısı olmaz
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Kocaman'dan yeni kehanet
Toplam 5
Yorum
fb ne güzelde demiş yılmazhoca,bir tiyatro oynanıyor.
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