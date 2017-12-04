Kocaman'ın Wilshere planı...
İngiliz basını Fenerbahçe'nin Arsenal'de forma giyen Jack Wilshere'i ara transfer döneminde ikna etmek için izleyeceği yöntemi açıkladı.
Kiralandığı Bournemouth'tan döndükten sonra Premier Lig'de şans bulamayan, diğer maçlarda da sadece altı kez forma giyen Jack Wilshere için Fenerbahçe'nin devreye girmeye hazırlandığını yazan İngilizler, Aykut Kocaman'ın yıldız oyuncuyu ikna etmek için garanti süre teklif edeceğini öne sürdü.
Yayınlanan haberde Arsene Wenger'in ara transfer döneminden önce Wilshere ile masaya oturup sözleşme yenileme teklifinde bulunacağı fakat garanti süre isteyen 25 yaşındaki oyuncunun aradığını bulamayacağı, bu nedenle de Fenerbahçe'nin bir adım öne geçeceği ifade edildi.
Haberde ayrıca şu ana kadar Premier Lig'den hiçbir takımın Wilshere için teklif getirmediği hatta ilgilenen bir ekip söylentisi dahi çıkmadığı belirtildi.
Wilshere daha önce de Arsene Wenger'le daha fazla süre konusunda görüşmüş, Fransız teknik adamdan olumsuz yanıt alınca Bournemouth'a kiralanması konusunda Arsenal'den özel talepte bulunmuştu.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate de Wilshere'i forma istikrarı yakalayana kadar kadroya çağırmayacağını açıklamıştı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:49
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Safları sıklaştıralım!
Toplam 6
Yorum
GÖKHAN S SÜper başlığı az olmuş DİZEL FENER .....
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Safları sıklaştıralım!
Toplam 6
Yorum
MUSTAFA OLÇAY BU TAKIM BENİ ÇOK GÜLDÜRÜYOR 2 HAFTA ÖNCE ÖYLEYDİ.., ŞİMDİ BÖYLE YOK OLMADI SÜPER FENER DAHA OLMADI UZAY TAKIMI... :)
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Çare Fatih Terim
Toplam 26
Yorum
TRFTR öyle bir teknik ekip getirinki bundan sonraki tüm maçlarda,gs den büyük yok gerçeği her kesimde kabul edilsin sahaya çıkmadan rakip kabul et
Kocaman'ın Wilshere planı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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