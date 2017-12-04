Kocaman'ın Wilshere planı...

Kiralandığı Bournemouth'tan döndükten sonra Premier Lig'de şans bulamayan, diğer maçlarda da sadece altı kez forma giyen Jack Wilshere için Fenerbahçe'nin devreye girmeye hazırlandığını yazan İngilizler, Aykut Kocaman'ın yıldız oyuncuyu ikna etmek için garanti süre teklif edeceğini öne sürdü.

Yayınlanan haberde Arsene Wenger'in ara transfer döneminden önce Wilshere ile masaya oturup sözleşme yenileme teklifinde bulunacağı fakat garanti süre isteyen 25 yaşındaki oyuncunun aradığını bulamayacağı, bu nedenle de Fenerbahçe'nin bir adım öne geçeceği ifade edildi.

Haberde ayrıca şu ana kadar Premier Lig'den hiçbir takımın Wilshere için teklif getirmediği hatta ilgilenen bir ekip söylentisi dahi çıkmadığı belirtildi.







Wilshere daha önce de Arsene Wenger'le daha fazla süre konusunda görüşmüş, Fransız teknik adamdan olumsuz yanıt alınca Bournemouth'a kiralanması konusunda Arsenal'den özel talepte bulunmuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate de Wilshere'i forma istikrarı yakalayana kadar kadroya çağırmayacağını açıklamıştı.