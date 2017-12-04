Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski oyuncusu Diego Lugano futbolu bıraktı. 5 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen ve daha sonrasında takımdan ayrılan, Lugano Sarı-Lacivertli kulüple yollarını ayırdıktan sonra gittiği takımlarda dikiş tutturamamıştı. Fenerbahçe'nin ardından 2 sezon Paris Saint Germain forması giyen Uruguaylı oyuncu, daha sonra gittiği takımlarda 1 seneden fazla oynayamadı. Son olarak Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'da forma giyen Lugano Brezilya'da liglerin tamamlanmasının ardından futbolu bıraktı. Lugano'nun formasını giydiği Sao Paulo Serie A Ligi'ni 13'üncü sırada tamamladı.