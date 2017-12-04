 Diego Lugano futbolu bıraktı – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Diego Lugano futbolu bıraktı

    Diego Lugano futbolu bıraktı

    Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski futbolcusu Diego Lugano, Brezilya'da liglerin tamamlanmasının ardından futbolu bıraktı.

    Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski oyuncusu Diego Lugano futbolu bıraktı. 5 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen ve daha sonrasında takımdan ayrılan, Lugano Sarı-Lacivertli kulüple yollarını ayırdıktan sonra gittiği takımlarda dikiş tutturamamıştı. Fenerbahçe'nin ardından 2 sezon Paris Saint Germain forması giyen Uruguaylı oyuncu, daha sonra gittiği takımlarda 1 seneden fazla oynayamadı. Son olarak Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'da forma giyen Lugano Brezilya'da liglerin tamamlanmasının ardından futbolu bıraktı. Lugano'nun formasını giydiği Sao Paulo Serie A Ligi'ni 13'üncü sırada tamamladı.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:55
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