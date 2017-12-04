Diego Lugano futbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski futbolcusu Diego Lugano, Brezilya'da liglerin tamamlanmasının ardından futbolu bıraktı.
Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski oyuncusu Diego Lugano futbolu bıraktı. 5 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen ve daha sonrasında takımdan ayrılan, Lugano Sarı-Lacivertli kulüple yollarını ayırdıktan sonra gittiği takımlarda dikiş tutturamamıştı. Fenerbahçe'nin ardından 2 sezon Paris Saint Germain forması giyen Uruguaylı oyuncu, daha sonra gittiği takımlarda 1 seneden fazla oynayamadı. Son olarak Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'da forma giyen Lugano Brezilya'da liglerin tamamlanmasının ardından futbolu bıraktı. Lugano'nun formasını giydiği Sao Paulo Serie A Ligi'ni 13'üncü sırada tamamladı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:55
-
Kocaman'dan yeni kehanet
Toplam 11
Yorum
sportmen aykut başka takımların hesabıbı yapmaktan kendi hesabını şaşırıyor.herkes kendi işine baksın.
-
Vodafone’un kralı Negredo
Toplam 2
Yorum
arsen l. kaldı 29 gol...
-
Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı
Toplam 2
Yorum
Köyiçi Söööle ayaklari uzatıp 1 kilo da çekirdekle rahaaaaat rahat seyredeceğim. Zavallı Almanlar 9 doğuracak :)))
Diego Lugano futbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.