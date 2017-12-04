Alex'i hatırlattı

Sezon başında ‘penaltı dışında ortada yok’ diye eleştirilen Brezilyalı maestro, son 4 maçta 4 gol 1 asistle klasını kanıtlayıp, F.Bahçe’yi yarışa ortak etti

FENERBAHÇE'DE gecenin yıldızı Giuliano'ydu... Brezilyalı oyuncu, takımın forvetleri Vincent Janssen'in sarı kart cezası, Roberto Soldado ile Fernandao'nun ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği maçta sahneye çıkarak attığı 2 golle Kasımpaşa karşısında sarı-lacivertlileri 3 puana taşıdı. Tecrübeli ismin, ilk golde topu Dirar'ın önüne yumuşatması, sonrasında köşeye vuruşu Alex de Souza'dan esintiler sundu.



RAMAZAN ÇARESİZ!

İKİNCİ golde ise Şener'in sağdan yaptığı ortaya topa gelişine vurarak, kaleci Ramazan'ı çaresiz bıraktı. Giuliano, golleri dışında verkaçları, ince pasları ve mücadelesiyle de tribünlerden tam not aldı. Süper Lig'de son 5 maçta 4 gol 1 asist üreten sambacı, toplamda ise 13 maçta 7 gole ulaşarak Fenerbahçe'nin en golcü ismi olmayı sürdürdü.



'O KUPAYI İSTİYORUZ'

KADIKÖY'DEKİ gol düellosunda Giuliano ve Valbuena'ya yaptığı 2 asistle parlayan Nabil Dirar, "Ligde çok fazla fırsat gelmişti ama o fırsatları kaçırdık. Artık bu hataları yapmadığımızı görüyoruz. İyi bir takım ruhu yakaladık. Tek hedefimiz şampiyonluk kupası" dedi.

Valbuena golle döndü



FENERBAHÇE'DE yedek soyunan ve 67'de Aatıf'ın yerine oyuna giren Mathieu Valbuena, attığı golle 9 haftalık suskunluğuna son verdi. Ligde 4 gol, 4 asiste ulaşan Fransız yıldız, Kadıköy'de ise forma giydiği altıncı lig maçında beşinci gol katkısını yaptı (iki gol ve üç asist).

Roman havası



AYKUT Kocaman'ın gelişiyle formayı kapan Roman Neustadter, gollerine devam ediyor! Rus stoper, Kasımpaşa filelerini de havalandırıp bu sezon 4 gole ulaştı. Süper Lig ve UEFA Ligi'nde 2'şer gol kaydeden oyuncu, geçen sezonun tamamında hiç gol sevinci yaşayamamıştı. 26'da Alper'in aşırdığı topu arka direkte kafayla filelere gönderen Neustadter, savunmada da iyiydi.



İşte gerçek Şener!

SAĞ bekte son maçlarda yakaladığı formla İsla'yı kulübeye hapseden Şener Özbayraklı, Kasımpaşa karşısında da çıkana kadar harikaydı. İleri geri durmaksızın çalışan oyuncu, driplingleriyle eski günlerini hatırlattı. Giuliano'ya bir de asist yapan Şener'i taraftarlar kenara gelirken alkışladı.