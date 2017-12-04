Alex'i hatırlattı
Sezon başında ‘penaltı dışında ortada yok’ diye eleştirilen Brezilyalı maestro, son 4 maçta 4 gol 1 asistle klasını kanıtlayıp, F.Bahçe’yi yarışa ortak etti
RAMAZAN ÇARESİZ!
İKİNCİ golde ise Şener'in sağdan yaptığı ortaya topa gelişine vurarak, kaleci Ramazan'ı çaresiz bıraktı. Giuliano, golleri dışında verkaçları, ince pasları ve mücadelesiyle de tribünlerden tam not aldı. Süper Lig'de son 5 maçta 4 gol 1 asist üreten sambacı, toplamda ise 13 maçta 7 gole ulaşarak Fenerbahçe'nin en golcü ismi olmayı sürdürdü.
'O KUPAYI İSTİYORUZ'
KADIKÖY'DEKİ gol düellosunda Giuliano ve Valbuena'ya yaptığı 2 asistle parlayan Nabil Dirar, "Ligde çok fazla fırsat gelmişti ama o fırsatları kaçırdık. Artık bu hataları yapmadığımızı görüyoruz. İyi bir takım ruhu yakaladık. Tek hedefimiz şampiyonluk kupası" dedi.
Valbuena golle döndü
FENERBAHÇE'DE yedek soyunan ve 67'de Aatıf'ın yerine oyuna giren Mathieu Valbuena, attığı golle 9 haftalık suskunluğuna son verdi. Ligde 4 gol, 4 asiste ulaşan Fransız yıldız, Kadıköy'de ise forma giydiği altıncı lig maçında beşinci gol katkısını yaptı (iki gol ve üç asist).
Roman havası
AYKUT Kocaman'ın gelişiyle formayı kapan Roman Neustadter, gollerine devam ediyor! Rus stoper, Kasımpaşa filelerini de havalandırıp bu sezon 4 gole ulaştı. Süper Lig ve UEFA Ligi'nde 2'şer gol kaydeden oyuncu, geçen sezonun tamamında hiç gol sevinci yaşayamamıştı. 26'da Alper'in aşırdığı topu arka direkte kafayla filelere gönderen Neustadter, savunmada da iyiydi.
İşte gerçek Şener!
SAĞ bekte son maçlarda yakaladığı formla İsla'yı kulübeye hapseden Şener Özbayraklı, Kasımpaşa karşısında da çıkana kadar harikaydı. İleri geri durmaksızın çalışan oyuncu, driplingleriyle eski günlerini hatırlattı. Giuliano'ya bir de asist yapan Şener'i taraftarlar kenara gelirken alkışladı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:29
-
Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
-
BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
-
Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
Alex'i hatırlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.